親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
政治
軍事
綜合

太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

「戴立紳條款」保障戴立紳？草案仍待協商

2019-10-30 17:22聯合報 記者賴佩璇／即時報導

立法院司法及法制委員會今中午進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商，由於「戴立紳條款」因無溯及既往而無法適用戴立紳，國民黨立委陳玉珍今提出可否加進「過渡條款」，但在場立委與官員討論後無法取得共識，因此保留待協商，不排除由院長蘇嘉全召集協商。

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳2012年因檢舉單位長官公費私用，被法院認定是共犯，雖判決免刑但仍依《公務人員任用法》相關規定，遭核定免職且永不任用。他去年初在民間司改會義務律師團陪同下，向大法官聲請釋憲

法務部廉政署重視保障揭弊者，經多次討論修改後，報請行政院將草案送入立法院審查。5月27日，立院司委會初審通過公益揭弊者保護法草案，第13條第2項條文規定機關內的揭弊者經法院判決免除其刑確定後，得申請再任公職，排除公務人員任用法限制。被外界封為「戴立紳條款」。

由於戴立紳本人卻不適用該條款，他數度向民間團體及立委陳情。民間司改會今上午開記者會，主張應在公益揭弊者保護法草案「戴立紳條款」中加入溯及既往規定，讓他能夠有機會再任公職。陳玉珍收到陳情後，今在黨團協商時提出此問題，希望不要在法案通過後，使當初揭弊者保護法發起原因的人，反而無法受到保護。

法務部政次陳明堂回應，贊同司改會跟陳玉珍所提出的構想，但要考慮維持法案的純淨性，避免被誤解是為了個案而做規範；此外，戴立紳聲請釋憲，目前結果還沒出來，為避免法案的規定與釋憲結果不符，現在就增訂相關條文，恐有疑慮。

陳明堂說，人事任用資格屬於銓敘部執掌，應由銓敘部做統籌解釋。關於司改會所提出，包含戴立紳共有7案因揭弊而被法院判決免刑，但還有沒有其他案件存在、會不會掛一漏萬？「我們不知道」。因此，若增訂條文，回溯到舊的案件，是否會對於法的安定性影響太大。

陳明堂也建議是否由立委做成附帶決議，建請銓敘部來做統籌處理。銓敘部代表表示，對於涉貪汙案件，最後被判決免刑的同仁，給他們再任公務人員機會，這對於公務人員任用法來說是特別規定，因此希望可以在草案中處理。

在場立委與官員討論後，就此部分無法取得共識。召委段宜康裁示，草案第19條等條文先保留，另訂期繼續協商，若立法院長蘇嘉全有召集協商，就請院長協商。

立法院司法及法制委員會今中午進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商。記者賴佩璇／翻...
立法院司法及法制委員會今中午進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商。記者賴佩璇／翻攝
分享

立法院陳玉珍釋憲

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

揭弊者草案未獲保障 戴立紳：立委畏首畏尾令人遺憾

2019-10-30 18:05

【重磅快評】韓國瑜的「遲到」與蔡英文的「延遲」

2019-10-30 17:36

蔡總統親上火線 澄清三件事

2019-10-30 17:26

內政部為社會住宅回嗆柯文哲 蔡總統：中央地方一起推

2019-10-30 17:05

彭斯演講國台辦批民進黨「挾洋自重」 蔡總統：蠻狹隘

2019-10-30 16:58

美參院通過台北法案 蔡總統：感謝美國用行動支持台灣

2019-10-30 16:46

美參議院通過台北法案 外交部：誠摯感謝

2019-10-30 16:45

蔡正元指起草兩岸和平協議？ 蔡總統：不是確實的

2019-10-30 16:43

被罵「蘇皇帝」 政院點名吳敦義也曾提案廢印花稅

2019-10-30 15:36

國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29

捍衛印花稅 北市藍委批蘇貞昌「蘇皇帝」

2019-10-30 12:27

傳蔡總統磐石獎頒獎大遲到 府：顛倒是非

2019-10-30 12:21

頻到新北助蘇巧慧戰下屆市長？ 蘇貞昌神秘笑回應

2019-10-30 11:47

蔡英文社宅政見恐跳票？蘇貞昌：做事困難 批評容易

2019-10-30 11:37

影／戴立紳不能適用戴立紳條款？ 法界籲修法溯及既往

2019-10-30 11:31

陸團體來台表演涉統戰？ 蘇貞昌：太過分政府會阻止

2019-10-30 11:20

公益揭弊者保護法今協商 吹哨人：別硬把我打成烈士

2019-10-30 10:51

陳學聖列總統論文20疑點 今提檢舉書給教長

2019-10-30 09:43

駐美副代表：陸增強脅迫台灣 對區域構成嚴重挑戰

2019-10-30 08:40

美準大使：維持兩岸關係穩定 馬紹爾群島具重要性

2019-10-30 05:16

冷眼集／政策炒短線 農業缺工難解

2019-10-30 00:05

燃眉之急！ 開放酪農移工 至今等嘸人

2019-10-30 00:00

消防法修法三讀 新增退避權

2019-10-29 23:57

新聞眼／用人命換修法 諸公別邀功

2019-10-29 23:56

開錯藥方？ 大型農機用不到 小農無感

2019-10-29 23:53

蔡壁如：柯布局2024郭會幫忙 郭營：世事難料

2019-10-29 23:52

選前釋利多？ 加碼補助大型農機 1台給百萬

2019-10-29 23:50

40年來第一次 蔡總統親自校閱大型農機

2019-10-29 21:45

立院三讀《新式戰機採購特別條例》 蔡總統感謝朝野立委支持

2019-10-29 21:39

遭批社宅政策論述鬼打牆 北市府：持續推動多元居住

2019-10-29 20:13

柯文哲嗆8年20萬戶社宅「不可能」 內政部：台北市不是你的

2019-10-29 18:58

外長吳釗燮率團訪問巴拉圭 深化台巴邦誼

2019-10-29 18:25

柯文哲批社會住宅不可能達標 內政部反擊：鬼打牆

2019-10-29 18:12

農機補助最後拼圖到位 蔡英文宣布投入8億補助大型農機

2019-10-29 17:19

親民黨、國民黨拒投票 立法院通過中選會委員人事案

2019-10-29 16:54

徐國勇稱8年蓋20萬戶社宅 柯文哲打臉：不可能

2019-10-29 16:14

轟中選會委員提名綠油油 國民黨團拒投票背書

2019-10-29 15:41

蘇貞昌訪前鎮漁港 笑稱「大家想看我可給多少錢」

2019-10-29 15:34
看更多

熱門文章

「台灣真正的國名是什麼」 孫大千再挑戰蔡英文國家認同

2019-10-30 08:40

李艷秋：蘇貞昌們的張狂 讓人想起為何討厭民進黨

2019-10-29 18:32

白白胖胖算人身攻擊？他指出蔡英文曾對馬英九這麼說

2019-10-30 01:57

【即時短評】韓國瑜拜廟不求官位 做這兩件事贏得民心

2019-10-30 01:01

獨／鞏固非洲唯一邦交國 UH-1直升機贈史瓦帝尼

2019-10-29 22:11

國軍人事異動 「最佳副手」劉協慶升中將

2019-10-30 15:04

蘇貞昌轟馬「還有臉講人權」扁：每個人都可以談人權

2019-10-29 19:04

不選了！高市議員朱信強宣布退出立委選戰

2019-10-29 19:25

新黨員近6千人 台灣民眾黨超車時代力量

2019-10-30 14:36

民進黨強壓在野杯葛 中共代理人法案付委

2019-10-30 00:07

美軍來台指導作戰非無償 漢光美軍觀摩團預算首曝光

2019-10-30 11:18

韓國攝影師入住總統府 影片揭露台灣日常

2019-10-29 19:22

黃國昌傳不分區列第四 柯文哲：那他會被做掉

2019-10-30 11:07

影／韓國瑜青年論壇爆衝突 基進黨青年抗議遭支持者圍剿

2019-10-29 21:08

柯文哲嗆8年20萬戶社宅「不可能」 內政部：台北市不是你的

2019-10-29 18:58

影／不明紅色光點射向韓國瑜 彰化警方揪出兇手竟是它

2019-10-29 19:24

美準大使：維持兩岸關係穩定 馬紹爾群島具重要性

2019-10-30 05:16

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

2019-10-30 11:01

當選市長隔年選總統 韓國瑜坦言起初自己也不太能接受

2019-10-29 21:30

中共代理人草案付委「台商陷險境」藍備撒手鐧力擋

2019-10-29 23:37

傳蔡總統磐石獎頒獎大遲到 府：顛倒是非

2019-10-30 12:21

新聞眼／修法兩面刃…傷人七分 損己三分

2019-10-29 23:48

國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29

藍不分區傳出6人安全名單 基層不滿

2019-10-29 23:48

軍方透露 黑鷹直升機操作成本是UH-1五倍

2019-10-30 11:42

今被開除黨籍 陳杰：王金平稱選到底吳敦義敢開除？

2019-10-30 15:42

韓國瑜支持度仍最高 彰化藍議長：從腳上鞋子判斷造勢群眾是誰

2019-10-30 13:59

蔡、韓最新民調又拉近 宋楚瑜若參選對蔡影響更大

2019-10-30 15:02

韓國瑜白胖說被批失言 柯文哲：可憐每天搞訓詁學

2019-10-30 11:04

李佳芬首站到永和保福宮參拜 現場擠滿近600人

2019-10-30 13:02

韓國瑜雲林婦女會成立 張麗善：同婚政策讓媽媽痛心

2019-10-30 10:52

影／帶職參選總統 韓國瑜「我一開始也不太能接受」

2019-10-29 21:48

UH-1H直升機服役50年將除役 黑鷹30日成軍

2019-10-29 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top