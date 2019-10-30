「戴立紳條款」保障戴立紳？草案仍待協商
立法院司法及法制委員會今中午進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商，由於「戴立紳條款」因無溯及既往而無法適用戴立紳，國民黨立委陳玉珍今提出可否加進「過渡條款」，但在場立委與官員討論後無法取得共識，因此保留待協商，不排除由院長蘇嘉全召集協商。
新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳2012年因檢舉單位長官公費私用，被法院認定是共犯，雖判決免刑但仍依《公務人員任用法》相關規定，遭核定免職且永不任用。他去年初在民間司改會義務律師團陪同下，向大法官聲請釋憲。
法務部廉政署重視保障揭弊者，經多次討論修改後，報請行政院將草案送入立法院審查。5月27日，立院司委會初審通過公益揭弊者保護法草案，第13條第2項條文規定機關內的揭弊者經法院判決免除其刑確定後，得申請再任公職，排除公務人員任用法限制。被外界封為「戴立紳條款」。
由於戴立紳本人卻不適用該條款，他數度向民間團體及立委陳情。民間司改會今上午開記者會，主張應在公益揭弊者保護法草案「戴立紳條款」中加入溯及既往規定，讓他能夠有機會再任公職。陳玉珍收到陳情後，今在黨團協商時提出此問題，希望不要在法案通過後，使當初揭弊者保護法發起原因的人，反而無法受到保護。
法務部政次陳明堂回應，贊同司改會跟陳玉珍所提出的構想，但要考慮維持法案的純淨性，避免被誤解是為了個案而做規範；此外，戴立紳聲請釋憲，目前結果還沒出來，為避免法案的規定與釋憲結果不符，現在就增訂相關條文，恐有疑慮。
陳明堂說，人事任用資格屬於銓敘部執掌，應由銓敘部做統籌解釋。關於司改會所提出，包含戴立紳共有7案因揭弊而被法院判決免刑，但還有沒有其他案件存在、會不會掛一漏萬？「我們不知道」。因此，若增訂條文，回溯到舊的案件，是否會對於法的安定性影響太大。
陳明堂也建議是否由立委做成附帶決議，建請銓敘部來做統籌處理。銓敘部代表表示，對於涉貪汙案件，最後被判決免刑的同仁，給他們再任公務人員機會，這對於公務人員任用法來說是特別規定，因此希望可以在草案中處理。
在場立委與官員討論後，就此部分無法取得共識。召委段宜康裁示，草案第19條等條文先保留，另訂期繼續協商，若立法院長蘇嘉全有召集協商，就請院長協商。
留言