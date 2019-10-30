消防法三讀修正 消防員：退避權空白處恐惹議

2019-10-30 18:11 中央社 台北30日電



立法院三讀修正消防法，無人命危害得不危險救災，認定標準由中央主管機關另定。基層消防員多樂觀看待修法成果，但有消防員指出，退避權認定標準「空白」且難判定，恐生爭議。

立法院會昨天三讀修正通過消防法部分條文，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法；若災害現場無人命危害之虞，救災人員得不執行危險性救災行動、工廠管理權人應提供搶救必要資訊。

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消防員工作權益促進會秘書長朱智宇今天告訴中央社記者，這是協會首次推動修法，樂見這次修法有成果，但在修法過程中一直主張三權要完整，但通過的卻是打折版本，並重申「消促會會去填補，（修法）打折的空白」。

朱智宇指出，依協會近6年和消防署的互動，認為其為卸責機關且阻礙這次修法，因消防署重大疏失而保留的基層版立法說明，經院會表決後遭封殺，且立法說明改用「空白處理」，交由消防署另訂後續辦法，未來這部分的訂定更應符合基層需求。

他說，像是退避權部分，當危險情況但無人在內時，是否要進行搶救，這部分仍是「空白」，且未來是否具體落實仍為「問號」。

朱智宇認為，若後續標準訂定科學化，以及運用火場鑑定還原現場等數據，將來都可成為火場指揮官下令前的參考依據，但立法說明需落實。

關於資訊權部分，朱智宇說，這部分較無疑義；但調查權方面，消防署主張以較嚴苛的刑法為認定標準，執勤受傷的消防員需經醫療診斷和康復期，至少耗時半年以上，耗時過久，並舉協助捕蜂導致休克者也成模糊地帶區的案件，「見微知著」應予以改進，否則調查會無用。

他建議，若擔憂建議案和改善意見過多，可制定相關處理流程的SOP（標準作業程序），即可併案處理，「消促會會去填補，（修法）打折的空白」。

有基層消防員則認為，修法過後，現場指揮官具裁量權，有助基層減輕來自現場（民眾）的壓力。

另一名具指揮官身分的消防員也說，修法過後，退避權對於救災評估環境安全法制化就有依據，尤其面對危險但無人受困情況時，常有民眾憂心財物損失而譴責消防單位不積極作為，未來即可依法說明。

他說，修法後對指揮官和消防同仁都有保障，也能減輕現場基層壓力，若民眾認為搶救作為消極而提告，面對後續引發的國賠等相關爭議，於法也能站得住腳。

但對危險場合認定部分，這名指揮官認為，有難以判定之處，因為這方面難以量化和邏輯性歸納，且每人對危險認知不一，恐衍生指揮官和同仁意見相左的情形。