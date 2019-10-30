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蔡英文：台灣要走向世界 跟世界上所有人做朋友

2019-10-30 17:17攝影中心 記者曾吉松／即時報導

蔡英文總統下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎，受訪時對於美國副總統彭斯演講時力挺台灣、香港。中國國台辦批評說「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步」，表示中國其實是一個蠻狹隘的觀點，台灣本來就是要走向世界，跟世界上所有人做朋友。

蔡英文總統下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎，受訪時對...
蔡英文總統下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎，受訪時對於美國副總統彭斯演講時力挺台灣、香港。中國國台辦批評說「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步」，表示中國其實是一個蠻狹隘的觀點，台灣本來就是要走向世界，跟世界上所有人做朋友。記者曾吉松／攝影
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蔡英文總統下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎。記者曾吉...
蔡英文總統下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎。記者曾吉松／攝影
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蔡英文總統受訪時對於美國副總統彭斯演講時力挺台灣、香港。蔡英文表示台灣本來就是要...
蔡英文總統受訪時對於美國副總統彭斯演講時力挺台灣、香港。蔡英文表示台灣本來就是要走向世界，跟世界上所有人做朋友。記者曾吉松／攝影
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蔡英文下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎，受訪時對於美...
蔡英文下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」並頒獎，受訪時對於美國副總統彭斯演講時力挺台灣、香港。中國國台辦批評說「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步」，表示中國其實是一個蠻狹隘的觀點，台灣本來就是要走向世界，跟世界上所有人做朋友。記者曾吉松／攝影
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