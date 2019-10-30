內政部為社會住宅回嗆柯文哲 蔡總統：中央地方一起推

2019-10-30 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 台北市長柯文哲抨擊內政部八年20萬戶社會住宅的目標「不相信、不可能」，引來內政部重砲回擊。蔡英文總統今天表示，希望中央政府和地方政府大家一起來讓社宅計畫順利實施，讓年輕人在都會找到合適、讓他們安心住宿的地方。

蔡總統說，20萬戶社會住宅中，8萬是包租代管，12萬戶是興建，社會住宅的計畫是要提升居住正義，尤其是對年輕人居住正義非常重要的一環，這項計畫必須中央跟地方一起來做，北部地區尤其重要，她也希望中央政府和地方政府大家一起來讓社宅計畫順利實施，讓我們對年輕人在都會找到合適讓他們安心住宿的地方。

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至於有關總統大選民調，蔡總統說，選舉期間的民調，在不同時間做，也有不同的問卷設計，甚至於有不同目的所做的這些民調，我們都參考，她倒是要呼籲支持者，在選舉最後階段，千萬不要放鬆，持續爭取最大多數的支持來贏得選舉。