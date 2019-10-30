彭斯演講國台辦批民進黨「挾洋自重」 蔡總統：蠻狹隘

2019-10-30 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光。取自中新網 分享 facebook 美國副總統彭斯日前發表演講時，力挺台灣、香港。中國國台辦發言人馬曉光今天批評說「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步」，中國其實是一個蠻狹隘的觀點，台灣本來就是要走向世界，跟世界上所有人做朋友，中國這種想法是非常狹隘的，以中國為中心的想法，不太好。

至於有學者指出，美國總統川普開啟中美貿易戰以來，中共內部評估「早打比晚打有利」，晚打可能造成中國經濟的損失。蔡總統說，以台灣所處的情境，在近來中國的文攻武嚇、步步進逼情況下，我們一刻都不能懈怠，我們應該把自己安全防衛做到最好。

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中共代理人法草案在昨天立法院順利付委，國台辦今天抨擊是白色恐怖，呼籲民進黨懸崖勒馬，蔡總統說，這些法案主要是因為中國對台灣各個層面滲透越來越嚴重，法律也必須要有一定的機制來處理。

蔡總統表示，至於用什麼樣的機制是最好，也最能夠精準來防止滲透，立法院有很幾個法案，黨團會跟其他黨團、提案委員一起來討論，整合出一個最適當的版本。