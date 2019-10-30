美參院通過台北法案 蔡總統：感謝美國用行動支持台灣

2019-10-30 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



美國聯邦參議院院會廿九日通過支持台灣維繫邦交的「台北法案」，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。蔡英文總統今天表示，我們還是非常感謝美國各界對台灣的支持，用行動支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，美國參議院通過台北法案，我們還是非常感謝美國各界對台灣的支持，尤其是參議院通過的這次法案，用行動支持台灣的國際參與，我們非常感謝，我們也會持續有自信地走向國際，也會跟美國和其他理念相同的國家一起努力，讓區域可以和平可以穩定。

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至於美國總統川普日前向盟國喊話，表示美國計畫與志同道合的國家合作，促進新一代行動通訊 5G 的網路安全。蔡總統表示，台灣在過去這段時間跟美國的互動蠻有建設性的，主要是在各個層面的議題都展開對話，有些是台美共同搭建，並邀請其他國家共同參與，像這一類都是台灣實質和美國的合作，能夠促進區域安全、穩定及國家治理。

蔡總統下午出席一項公開活動時，回應有關美國參議院通過台北法案，及川普促與志同道合國家合作促進新一代行動通訊的網路安全。

蔡總統說，我們在過去這段時間跟美方互動蠻有建設性的，主要是在各個層面議題都展開對話，有時候是我們（指台灣與美國）共同搭建這個平台，比方說全球訓練的這個架構，不但是我們跟美國對話，也邀請其他區域國家一起參加，像這一類都是我們實質和美國的合作，能夠促進區域安全穩定及國家治理。