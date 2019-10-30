美參議院通過台北法案 外交部：誠摯感謝
2019-10-30 16:45
聯合報 記者陳熙文
／即時報導
美國聯邦參議院院會於美東時間於29日以「一致同意」方式表決通過由參院外委會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner, R-CO)領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱「台北法案」(TAIPEI Act)。外交部對美國國會積極採取具體行動協助我國鞏固邦交，表達誠摯感謝。
外交部指出，該法案要求美國行政部門應採取積極作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及非正式夥伴關係、依據相關國家與台灣的關係研議相應調整美國與該國的關係、指示美國行政部門官員以發言、投票及發揮影響力等方式支持我國國際參與，並支持台美進行雙邊貿易談判及達成互惠互利的自由貿易協定。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
外交部並表示，美國聯邦眾議院稍早也由外委會亞太小組成員匡希恆(John Curtis, R-UT)於10月18日領銜提出「台北法案」的眾院版本。
外交部指出，眾院外委會預計在10月30日審議該法案。其發展充分展現美國國會對台灣參與國際事務、我國與其他國家交往的堅定支持，也充分反映台美關係的緊密友好。外交部對美國國會展現一貫對台灣的跨黨派支持，表示高度歡迎及誠摯謝意，並將密切關注「台北法案」未來在美國國會審議的後續發展。
留言