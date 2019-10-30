蔡正元指起草兩岸和平協議？ 蔡總統：不是確實的

2019-10-30 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書上說，兩岸和平協議最早是由前總統陳水扁提出的建議，而且沒有條件，它更是當時擔任陸委會主委蔡英文時負責起草的，很不可取。蔡英文總統下午回應表示，蔡正元講的話，聽聽就好不用信，蔡正元講的不是確實的。

蔡總統下午出席一項公開活動時，對於蔡正元在臉書所說的話，立刻回應說，蔡正元講的話，聽聽就好不用信。最後又補上一句，蔡正元講的不是確實的。