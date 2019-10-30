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周錫瑋喊韓國瑜新北贏50萬票 李乾龍：20萬票找虎哥要

2019-10-30 16:16聯合報 記者張曼蘋／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天再度代夫出征到中和區，前台北縣長周錫瑋、國民黨新北黨部主委李乾龍等人也陪同。周錫瑋高喊，韓國瑜會在新北市贏50萬，但李乾龍隨後苦笑地說，「我是鄉下小孩，我爸說做人要腳踏實地，50萬票是虎哥講的，我說20至30萬票，另外20萬票找周錫瑋要。」讓台下笑成一片。

李乾龍稍早致詞時表示，因為有大家在後面支持，黑韓產業已經消風了，他的任務不只讓邱烽堯當選，也要讓新北12席立委全壘打，而馬英九之前在中和區曾贏近10萬票；侯友宜在這贏6萬票，「韓國瑜要在這贏10萬票，要說實在一點，不要說得太膨風，中和要大團結，若中和贏10萬，新北市最少贏20萬票。」

這時，周錫瑋搶走麥克風說，侯友宜這次新北贏近30萬票、馬英九贏49萬票，因此，他跟李乾龍承諾要在這要贏民進黨50萬票。不過一旁李乾龍苦笑說，「我是鄉下小孩，我爸說做人要腳踏實地，50萬票是虎哥講的，我說20到30萬票，另外20萬票找周錫瑋要。」

周錫瑋才又表示，韓國瑜是自己人，真的要打敗腐敗的民進黨，「新北市贏50萬票有沒有信心，給李乾龍一點信心！」

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天再度代夫出征到中和區，前台北縣長周錫瑋、國民...
國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天再度代夫出征到中和區，前台北縣長周錫瑋、國民黨新北黨部主委李乾龍等人也陪同。記者張曼蘋／攝影
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前台北縣長周錫瑋高喊，韓國瑜會在新北市贏50萬票。記者張曼蘋／攝影
前台北縣長周錫瑋高喊，韓國瑜會在新北市贏50萬票。記者張曼蘋／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天到中和區，國民黨新北黨部主委李乾龍（中，白衣...
國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天到中和區，國民黨新北黨部主委李乾龍（中，白衣）喊韓國瑜會贏20至30萬票。記者張曼蘋／攝影
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2020選舉國民黨韓國瑜李佳芬周錫瑋李乾龍

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