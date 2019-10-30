被罵「蘇皇帝」 政院點名吳敦義也曾提案廢印花稅
2019-10-30 15:36
聯合報 記者林河名
／台北即時報導
行政院長蘇貞昌拍板廢除印花稅法，這項法律廢止案已送立法院審議。國民黨8位台北市立委參選人上午與國民黨副主席郝龍斌舉行記者會，強調捍衛台北市財源。行政院發言人Kolas Yotaka下午回應表示，包括國民黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕、現任立委黃昭順、羅明才等人，都曾提案廢止印花稅，如今為反對而反對，令人遺憾。
國民黨立委李彥秀上午批評蘇貞昌廢印花稅，把自己當「蘇皇帝」、地方當作部屬；立委參選人汪志冰則希望選民看清真相，票投國民黨。
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郝龍斌表示，如果民進黨靠多數暴力在立法院強行通過此案，2020選後若國民黨在立法院成為多數，一定會重新修法，希望選民把國民黨立委全部送進立法院。
Kolas表示，印花稅根本尚未被廢止，有權力廢印花稅法的是立法院的立委；國民黨的政治人物，包括現任的國民黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕、現任立委黃昭順、羅明才等人，都曾經在第5屆立委任內提案廢止印花稅，如今若為了選舉，為反對而反對，令人遺憾。
Kolas指出，即便行政院支持廢止印花稅，認為是進步的稅改，但要廢印花稅，還需立法院廢止「印花稅法」才能生效，有權力廢止法律的不是行政院，是立法院；若國民黨立委們持反對立場，建議趕快回到立法院，大聲在議場喊出反對意見，若寧願讓人民被重複課稅，也不願支持進步的稅改，也可讓已被重複課稅數十年的消費者與企業知道國民黨立院黨團的立場。
Kolas強調，無論立法院審議結果為何，行政院都會尊重；只要印花稅法尚未被廢止的一天，包括台北市在內的各縣市政府，到今天為止依然持續徵收印花稅，不會停止，因此既沒有稅收減少的問題，也不存在台北市國民黨立委所稱台北市少收49億元的假設情境。
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