陳杰、李縉穎開除黨籍案 國民黨都曾請周守訓溝通
2019-10-30 14:52
聯合報 記者王寓中
╱即時報導
國民黨下午中常會通過陳杰違紀參選彰化縣立委陳杰及李縉穎違紀新北市立委的黨紀處分案，對兩人做出開除黨籍的處分，中央考紀會在案由說明中特別指出，兩人違紀參選地方黨部做出處分建議案，中央考紀會一度都有請前立委、也是鴻海創辦人郭台銘重要幕僚的周守訓出面疏處，但兩人仍堅持參選，因此最後做出開鍘處分。
考紀會指出，李縉穎未參加新北市第十選區立委提名初選，自行在10月5日於三峽祖師廟宣布參選立委，陳杰參加提名初選失敗未獲提名，10月1日宣布成立競選總部參選明年彰化縣第二選區立委。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
兩人考紀案地方黨部都是建議開除黨籍，中央考紀會在第七次委員會議討論時，都是一度建請組發會再進行疏處，經周守訓協助溝通，但兩人仍堅持參選到底，因此在中央考紀會第八次會議通過開除黨籍處分，並送今天下午中常會通過正式開鍘。
留言