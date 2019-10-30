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國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29聯合報 本報記者／王寓中

國民黨下午中常會再開鍘。常會通過開除參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎，以及參選彰化立委的全國總工會理事長陳杰兩人黨籍。

國民黨中央考紀會是依新北市及彰化縣黨部建議處分，經所屬黨部紀律委員會審議，認為李縉穎和陳杰違反黨紀處分規程第二條第一款及中國國民黨一零九年中華民國總統暨立法委員選舉黨員行為規範第一條第二款之規定，依據黨員違反黨紀處分規程第三條第五款之規定，予以開除黨籍處分。

國民黨

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