張嘉郡認愛 稱男方陽光磊落

2019-10-30 14:23 中央社 雲林縣30日電



雲林海線立委參選人張嘉郡（中）今天受訪證實與周柏吟交往。聯合報記者李京昇／攝影 分享 facebook

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡今天被媒體報導，與雲林縣政府前新聞處長周柏吟交往，且男方劈腿，張嘉郡接受媒體聯訪時認愛，但希望大家關心國家大事。

張嘉郡強調，兩人交往是私領域的事情，不值得占用版面報導，大家應該要關心國家大事和弱勢團體。記者追問是否知道周柏吟劈腿，張嘉郡表示，非常清楚周柏吟與電視台吳姓女編劇的事情，周柏吟是陽光磊落的人，這是私人感情，並不會影響選情。

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周柏吟今天沒有陪同張嘉郡跑選舉行程，周柏吟接受中央社記者電訪時說，他與張嘉郡全心信任彼此，相互坦誠，私領域的事情，謝謝大家的關心。

雲林縣長張麗善說，周柏吟和張麗善男女都還未婚，也還沒進入婚姻關係，他們倆年近40歲，處理事情勢必更成熟、深思熟慮，彼此溝通後認為希望進一步發展，對於兩人感情樂觀其成。

38歲的周柏吟畢業於北京清華大學國際關係系，去年底加入雲林縣長張麗善競選團隊擔任發言人，張麗善當選後延攬入小內閣，今年9月底閃電辭職，自行開立公關公司，輔選張嘉郡。

蘋果日今天報導指出，周柏吟今年初認識一位電視台吳姓女編劇，雙方互有好感而且經常透過網路相互關心，周柏吟自稱單身並在今年8月時和女方發生親密關係，女方經朋友告知才得知周柏吟早就和張嘉郡交往密切，根本是劈腿欺騙感情。