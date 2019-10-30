綠再推中共代理人法 親民黨團：在野黨沒配合演出必要
2019-10-30 13:19
聯合報 記者周志豪
／即時報導
民進黨團昨天強行將中共代理人修法草案付委，引發爭議。親民黨團批評，只要「民主送終條例」相關法案有任何推動進展，暴露民進黨又想挾多數暴力，強推法案企圖，親民黨團將立即退出所有朝野協商表達不滿，在野黨沒有配合演出必要。
親民黨團表示，7月份親民黨就已公開提醒民進黨政府，「中共代理人法」修法就是「民主送終條例」，在大陸工作的上百萬台商難免與對岸人士打交道，一旦該法三讀通過，台商恐人人自危。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
親民黨團指出，7月立法院臨時會中，民進黨已修正「國安法」、「國家機密保護法」及「刑法」，將大陸、港澳地區納入洩密、外患罪範圍，更加重相關罰則；法律已對維護國家安全問題有所規範，任何有損及中華民國國家利益行為都可強力要求查辦。
親民黨團說，9月份陸委會、海基會與台商會談時多次請台商「放心、放心、再放心」，民進黨團幹部也多次公開或私下表達「不急推」中共代理人法案，現在為刺激選舉可隨意撕毀承諾，讓上百萬在大陸工作的台商，再度心生恐懼，親民黨團強烈譴責。
親民黨團表示，民進黨「民主送終條例」修法攸關台灣人民的自由人權與民主法治，親民黨團沒有絲毫退讓的空間。
留言