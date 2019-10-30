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捍衛印花稅 北市藍委批蘇貞昌「蘇皇帝」

2019-10-30 12:27聯合報 記者楊正海／台北即時報導

行政院拍板廢除印花稅法，提印花稅法廢止案送行政院會通過，送立院審議。對此，台北市立委另闢選戰戰場，

8位立委參選人上午與國民黨副主席郝龍斌、北市議員黨團舉行記者會，捍衛台北市財源。郝龍斌表示，如果未來民進黨靠多數暴力在立法院強行通過此案，2020選後若國民黨在立法院成為多數，一定會重新修法，希望選民把國民黨立委全部送進立法院。

郝龍斌說，印花稅是重要的地方稅，各縣市總財源約120億，但台北市就占了49億，民進黨過去不談廢除印花稅，卻在選舉到了要做，原因是去年民進黨九合一選舉大敗，國民黨在16縣市執政，民進黨將廢除印花稅當選舉工具，箝制地方政府，未來地方靠中央的統籌分配款補助，根本不可靠。

印花稅廢除後，台北市一年少收49億稅收，上午到場的現任國民黨立法委員口徑一致，廢除印花稅法案尚未在立法院開始審議，若開審一定會反對到底。

國民黨立委賴士葆費鴻泰認為，蘇貞昌廢除印花稅，但印花稅是地方稅，少了49億自主財源，對建設一定有影響，蘇貞昌廢除印花稅，就是為了圖利特定團體，純粹為了選舉考量。

林郁方蔣萬安林奕華也認為，中央要抽掉印花稅，事先有和地方政府溝通過嗎？強行廢除印花稅，目的是在選前告訴地方政府，未來要錢要看中央政府臉色。蔣萬安說，國民黨將提出修法，要求明文規定，廢除印花稅後若造成地方政府稅損，中央要具體提出彌補資金做法。

立委李彥秀則批評蘇貞昌廢印花稅，把自己當「蘇皇帝」、地方當作部屬，汪志冰則希望選民要看清真相，票給投國民黨。

立委參選人上午與國民黨副主席郝龍斌、北市議員黨團舉行記者會，反對行政院廢除印花稅...
立委參選人上午與國民黨副主席郝龍斌、北市議員黨團舉行記者會，反對行政院廢除印花稅，捍衛台北市財源。記者楊正海/攝影
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