韓國瑜「懷孕新移民納健保」說遭扭曲 移盟：何等居心

2019-10-30 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



國民黨總統候選人韓國瑜日前提出移民政策，包括「未納保懷孕新移民納入全民健保」與「陸配與外配取得身分證年限均為四年」，但在網路上被指為是「中國孕婦納健保」以及「中國在台投票部隊」。移民／住人權修法聯盟今指出，該兩政策立意良善，且對新移民和全體台灣人都有利，不該被扭曲。

移盟表示，他們與各總統候選人並無直接關聯，但必須從新移民權益的角度，提出澄清。也希望部分政治人物與媒體，別為了選舉利益及政治意識形態扭曲，進而誤導許多網路民眾。他們說，韓國瑜推動的是「懷孕新移民加入健保」，部分人士卻能睜眼說瞎話，惡搞成「中國孕婦納健保」，這是何等居心？

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移盟表示，就「未納保懷孕新移民納入全民健保」而言，韓國瑜的主張是將「新移民」納入全民健保，而不是「中國孕婦」！也就是要保障「外籍配偶」與「大陸配偶」，而不是與台灣無關的對岸懷孕婦女。這二者天差地遠，怎能扯在一起？

移盟說，依現行全民健康保險法第9條的規定，作為台灣媳婦的婚姻移民，必須要在台灣居留「六個月以上」才能參加全民健保。但許多來自東南亞與中國大陸的婚姻移民，來台時就已經懷了「台灣之子」；也有人來台不久後就懷孕。這時，無論是「產檢」或是「生產」，都需要醫療照護。如果不能參加健保，那花費極高，會使得他們的家庭經濟負擔加重，甚至影響到母子健康。

移盟舉例，一位菲律賓籍的新移民，來台灣時若懷孕四個月，入境並辦理居留之後，不但要產檢、照護，而且會在「無健保」的時候就要生產。如果沒有健保，怎麼「生得起」？

移盟質疑，剛來台灣的新移民，若無法加入健保，傷害的是我們台灣的家庭，我們的親人，甚至可能是我們的下一代。有眼睛的人都看得到，人家推動的是「懷孕新移民加入健保」，卻能睜眼說瞎話，惡搞成「中國孕婦納健保」，這是何等居心？

至於「陸配與外配取得身分證年限均為四年」，移盟說是早就該做的事情，更不該被扭曲為「中國投票部隊」。他們說，在一個民主國家，人人不因出生地而遭遇差別待遇，憑什麼來自中國大陸的移民，就不配與來自其他國家的人受到同等的待遇和保障？

移盟指出，某些人士甚至主張，陸配永遠不該取得公民權。這種論點，擺明了把超過20萬的新移民當成永遠的敵人。他們說，總統蔡英文不久前曾說，「移民與移工都是我們台灣的一份子」。如果這樣歧視，人家會覺得，這叫做「台灣的一份子」嗎？

移盟也表示，大陸配偶若要取得身分證，必須放棄大陸地區的戶籍，將身分變成台灣地區人民。自此，他們只能使用中華民國身分證與中華民國護照；要回娘家，還必須申請台胞證。這種身分轉換，對台灣的戰略安全，當然有益處—他們自願地在兩岸人民身分上面「選邊站」，和全體台灣人休戚與共。這樣的「命運共同體」，就是台灣安全的最佳保證。