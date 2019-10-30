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頻到新北疑挑戰下屆市長？ 蘇貞昌神秘笑回應

2019-10-30 11:47聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

行政院長蘇貞昌近期頻頻至新北視察地方建設，除了10月23日參加新鶯堤外便道基礎加固工程開工典禮外，今也至板橋參加板新二期工水改善計畫第二階段通水儀式，被質疑要挑戰下一屆新北市長，蘇貞昌表示，已當過台北縣長，今是為13年前裁示要求前來，盼新北民眾皆能喝到翡翠水。

蘇貞昌上周才參加大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，並表示道路工程經費8.4億全由中央前瞻買單，今又至板橋參加板新二期工水改善計畫第二階段通水儀式，被認為是為下一屆新北市長做準備。

對此，蘇笑說，他已當過台北縣長，這禮拜來新北3次，新北市副市長陳純敬也表示歡迎，而今天來板橋參加通水儀式，就是為了新北民眾期盼10幾年的翡翠通水。

針對有人質疑他是為了2個月後的選舉，蘇說，他是為了13年前的裁示要求，為了在當台北縣長時，為台北縣民抱不平，「為何翡翠水庫在新北，新北市民卻喝不到翡翠水」。

如今，台水好不容易將翡翠水庫水透過直潭淨水場，完成樹林、三鶯一帶用水需求。蘇表示，不管是立委吳琪銘、羅致政、柯智恩、蘇巧慧、張宏陸氏跨了四個立委選區，立委做為民意代表，皆希望地方建設早日起來，喝水是大家需要的，不分藍綠，大家努力，不要噴口水。

被問到是否希望自己的女兒、立委蘇巧慧透過政績去對抗總統參選人韓國瑜？蘇笑說，蘇巧慧還很嫩，不會對抗韓國瑜。

行政院長蘇貞昌頻至新北視察地方建設，被懷疑要挑戰下屆新北市長，對此蘇回應，已當過...
行政院長蘇貞昌頻至新北視察地方建設，被懷疑要挑戰下屆新北市長，對此蘇回應，已當過台北縣長。記者胡瑞玲／攝影
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翡翠水庫韓國瑜

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