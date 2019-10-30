頻到新北疑挑戰下屆市長？ 蘇貞昌神秘笑回應

2019-10-30 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



行政院長蘇貞昌近期頻頻至新北視察地方建設，除了10月23日參加新鶯堤外便道基礎加固工程開工典禮外，今也至板橋參加板新二期工水改善計畫第二階段通水儀式，被質疑要挑戰下一屆新北市長，蘇貞昌表示，已當過台北縣長，今是為13年前裁示要求前來，盼新北民眾皆能喝到翡翠水。

蘇貞昌上周才參加大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，並表示道路工程經費8.4億全由中央前瞻買單，今又至板橋參加板新二期工水改善計畫第二階段通水儀式，被認為是為下一屆新北市長做準備。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對此，蘇笑說，他已當過台北縣長，這禮拜來新北3次，新北市副市長陳純敬也表示歡迎，而今天來板橋參加通水儀式，就是為了新北民眾期盼10幾年的翡翠通水。

針對有人質疑他是為了2個月後的選舉，蘇說，他是為了13年前的裁示要求，為了在當台北縣長時，為台北縣民抱不平，「為何翡翠水庫在新北，新北市民卻喝不到翡翠水」。

如今，台水好不容易將翡翠水庫水透過直潭淨水場，完成樹林、三鶯一帶用水需求。蘇表示，不管是立委吳琪銘、羅致政、柯智恩、蘇巧慧、張宏陸氏跨了四個立委選區，立委做為民意代表，皆希望地方建設早日起來，喝水是大家需要的，不分藍綠，大家努力，不要噴口水。