社宅包租代管2.0上路 徐國勇：8年20萬戶定能達標
2019-10-30 11:44
聯合報 記者蔡佩芳
／即時報導
內政部宣布社會住宅包租代管邁入2.0，透過縣市政府與租賃公會雙軌並進，將服務由現有六都擴及12個縣市政府，再加上租賃公會推動國家住宅及都市更新中心，明年可望有2萬戶服務能量，滿足民眾租屋需求。
對於台北市長柯文哲批評蔡英文總統8年興建20萬戶社會住宅的政策不可能達標。內政部長徐國勇表示，雖然社宅包租代管推動速度稍慢，但今後有把握可以追上，且社會住宅興建速度超前完成，8年20萬戶絕對能達標。
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內政部上午舉行「社會住宅包租代管2.0聯合開辦」記者會，由徐國勇、12個縣市政府、國家住都中心及公會代表等，共同宣布社宅包租代管邁入2.0，雙軌模式上路。
現有的社會住宅包租代管以地方政府招募業者辦理為主，推動區域將由六都擴及12個地方政府，包括基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、嘉義市及屏東縣都宣布加入計畫，年底前將陸續開辦，提供1.5萬戶。為擴大服務量能，在「縣市版」之外，新推出「公會版」則由國家住宅及都市更新中心，透過六個直轄市的地方租賃公會及業者，推動5000戶社宅包租代管，擴展社會住宅版圖。
內政部長徐國勇表示，透過「包租代管333」提供三稅減稅、三費補助、三年服務的優遇措施鼓勵包租代管，房東只要轉化一點點利潤給包租業者，就能解決法律知識諮詢、沒有時間等問題，還能節省稅金得到更多獲利，讓房東可以輕鬆安心坐等收錢。
徐國勇表示，用數字、進度來看，8年20萬社會住宅一定能達標。相較於房屋買賣，租賃還是小眾市場，要大眾化有跨出腳步的困難，公開透明上軌道需要時間，所以推出包租代管2.0來協助克服問題，他承認包租代管腳步比較慢，但相信今後會追上。
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