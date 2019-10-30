蔡英文社宅政見恐跳票？ 蘇貞昌：做事困難 批評容易
2019-10-30 11:37
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
台北市長柯文哲昨表示，內政部訂定的8年20萬社會住宅目標「不可能達成」，但內政部反擊有信心如期達成，對於總統蔡英文任內重要政績之一，行政院長蘇貞昌表示，做事情困難、批評卻很簡單。
柯文哲昨下午接受議會質詢關於社宅問題時表示，中央8年20萬戶的目標「不可能」達成，但內政部隨後回應，目前已完工的社宅有3萬戶，明年底完工將有4萬7千戶，有信心如期達成目標。
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社會住宅是蔡英文重要政見之一，是否如同柯文哲所說「不可能」完成，蘇貞昌表示，「做事情是困難的、批評是簡單的」，真的要給做事的人多加油。
社會住宅是蔡英文重要的政見，所以非常努力在做，蘇表示，目前在今年底有近3萬戶社宅完工，明年底將有近5萬戶，一定會認真做好，希望中央、地方都多配合，多一點努力，少一點口水。
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