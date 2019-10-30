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立委質詢問陳同佳是否死刑 陸委會表示非業務範圍

2019-10-30 11:36攝影中心 記者曾原信／即時報導

立法院內政委員會今天邀請陸委會及海基會報告業務概況，針對近日港嫌陳同佳來台投案一事，國民黨立委黃昭順拿出芒果乾，諷刺民進黨操作亡國感，並針對近日行政院長蘇貞昌有意對死刑定讞者速執行死刑，黃昭順提問，陳同佳如來台投案是否判死，時機是否適當，而陸委會主委陳明通只尷尬表示「那不是我的業務」。

立法院內政委員會今天邀請陸委會及海基會報告業務概況，國民黨立委黃昭順（圖）提問，...
立法院內政委員會今天邀請陸委會及海基會報告業務概況，國民黨立委黃昭順（圖）提問，陳同佳如來台投案是否判死，時機是否適當，而陸委會主委陳明通只尷尬表示「那不是我的業務」。記者曾原信／攝影
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立法院內政委員會今天邀請陸委會及海基會報告業務概況，陸委會主委陳明通（右）接受質...
立法院內政委員會今天邀請陸委會及海基會報告業務概況，陸委會主委陳明通（右）接受質詢完畢下台時，立委黃昭順（左）遞上一包芒果乾調侃，要民進黨政府別再操弄亡國感。記者曾原信／攝影
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陳同佳死刑黃昭順

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