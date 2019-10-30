影／戴立紳不能適用戴立紳條款？ 法界籲修法溯及既往
2019-10-30 11:31
攝影中心 記者杜建重
／台北即時報導
民間司法改革基金會上午在立法院舉辦「戴立紳不能適用戴立紳條款？」記者會，主張應在《公益揭弊者保護法》草案的「戴立紳條款」中加入溯及既往的規定，讓戴立紳能夠有機會再任公職。
戴立紳表示，他任職於新竹縣家畜疾病防治所，但當他發現長官要求他作假帳、公費私用時，他透過政風室向法務部廉政署自首，並提出有力證據，協助檢警調查，讓貪腐的共犯結構被揭露並受到司法追訴。
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戴立紳原本希望藉由檢舉，中斷新竹縣家畜疾病防治所內長年的積弊，但在檢舉後，他的身份竟遭曝光，長官與同僚不諒解，在工作上更是百般刁難，讓他飽受壓力煎熬，而法官基於戴立紳揭弊的勇氣，所給予他的免刑判決，卻仍因公務人員任用法的規定不得再任公職。
戴立紳希望立委能提出修正動議溯及既往，讓他能回到工作崗位，未來也才能讓更多有良心的公務員受到鼓舞，有更多人為揭發機關的黑幕勇敢站出來！
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