親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
稻米收購頻超支
政治
軍事
綜合

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

東廠事件吹哨者及參選人 點名民代、官員違反行政中立

2019-10-30 11:30聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉與第三選區立委參選人蘇博廷聯合召開記者會，批立委參選人趙天麟日前在鼓山區辦高雄樂活節活動，以社團名義向各部會及國營事業要補助經費，實則進行個人競選造勢，民進黨主席卓榮泰還到場站台，違反行政中立原則，要求兩人向國人道歉，並退還所有補助款。

趙天麟委員辦公室則回應，高雄樂活節每年暑假舉辦大型親子、藝文與敬老活動，已連續9年，趙委員辦公室與其他民間社團都是主辦單位，致詞本來就很自然，卓主席受邀出席，鼓勵準備連任的立委，全程未涉及任何選舉語言，也沒有喊「動蒜」之舉。建議吳參選人應提出政見、勤跑基層，才是真正的民主嘉年華。

吳佩蓉是一年前促轉會爆發「東廠事件」的「吹哨者」，她左打同選區民進黨參選人趙天麟，右批高雄市勞工局長王秋冬，指不管藍綠民代官員，都有行政不中立的弊病。無黨籍參選人與地方組織人脈深廣的現任民代競爭，卻苦無資源，倍感艱辛。

吳佩蓉說，趙委員本月19日在內惟國小舉辦「寶島歌王之夜」，致詞說「今年因鼓山、鹽埕區併入他原來的立委選區，首度將樂活節移到鼓山辦理」，卓榮泰主席隨後也上台高歌，更呼籲支持者讓蔡英文連任、國會過半，內容全涉及選舉，百分百是趙的競選造勢活動，明顯違反行政中立。

此外，該活動指導單位從內政部、文化部、教育部、國健署等，還有中油、台電兩家國營事業，其中內政部補助高達10萬元，文化部去年還補助該活動20萬元，連菸害防制及衛生保健基金都有補助。

吳佩蓉說，趙委員以不同民間團體名稱向各部會和國營事業申請活動經費，活動性質幾乎一模一樣，卻能年年拿到補助，今年內政部還加碼，從往年3萬元增加到10萬元，質疑為何是立委活動，內政部就如此大小眼？以捐補助預算挪支為公關費用，儼然成為國庫支出的大黑洞，呼籲執政黨改革要以身作則。

此外，吳佩蓉也提到，本月初勞工局舉辦「永遠資持、勞記在心」演唱會，不僅動員大批公務員在假日加班，該活動有中油、台電贊助經費，當晚局長王秋冬將自己置入在宣傳影片，還上台高歌一曲，當晚鳳山李姓立委參選人和許姓立委助理可能怕引發爭議，僅在台下揮手致意，並未上台。

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉與第三選區立委參選人蘇博廷召開記者會，指立委趙天麟...
高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉與第三選區立委參選人蘇博廷召開記者會，指立委趙天麟日前在鼓山區辦高雄樂活節活動，以社團名義要補助，實則進行個人造勢，民進黨主席卓榮泰還到場站台，違反行政中立原則。記者蔡容喬／攝影
分享

吳佩蓉內政部趙天麟

相關新聞

選前釋利多？ 加碼補助大型農機 1台給百萬

2019-10-29 23:50

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

頻到新北疑挑戰下屆市長？ 蘇貞昌神秘笑回應

2019-10-30 11:47

韓國瑜「懷孕新移民納健保」說遭扭曲 移盟：何等居心

2019-10-30 11:47

社宅包租代管2.0上路 徐國勇：8年20萬戶定能達標

2019-10-30 11:44

蔡英文社宅政見恐跳票？ 蘇貞昌：做事困難 批評容易

2019-10-30 11:37

影／戴立紳不能適用戴立紳條款？ 法界籲修法溯及既往

2019-10-30 11:31

陸團體來台表演涉統戰？ 蘇貞昌：太過分政府會阻止

2019-10-30 11:20

陳學聖列總統論文20疑點 今提檢舉書給教長

2019-10-30 09:43

駐美副代表：陸增強脅迫台灣 對區域構成嚴重挑戰

2019-10-30 08:40

美準大使：維持兩岸關係穩定 馬紹爾群島具重要性

2019-10-30 05:16

冷眼集／政策炒短線 農業缺工難解

2019-10-30 00:05

燃眉之急！ 開放酪農移工 至今等嘸人

2019-10-30 00:00

消防法修法三讀 新增退避權

2019-10-29 23:57

新聞眼／用人命換修法 諸公別邀功

2019-10-29 23:56

開錯藥方？ 大型農機用不到 小農無感

2019-10-29 23:53

蔡壁如：柯布局2024郭會幫忙 郭營：世事難料

2019-10-29 23:52

40年來第一次 蔡總統親自校閱大型農機

2019-10-29 21:45

立院三讀《新式戰機採購特別條例》 蔡總統感謝朝野立委支持

2019-10-29 21:39

遭批社宅政策論述鬼打牆 北市府：持續推動多元居住

2019-10-29 20:13

柯文哲嗆8年20萬戶社宅「不可能」 內政部：台北市不是你的

2019-10-29 18:58

外長吳釗燮率團訪問巴拉圭 深化台巴邦誼

2019-10-29 18:25

柯文哲批社會住宅不可能達標 內政部反擊：鬼打牆

2019-10-29 18:12

農機補助最後拼圖到位 蔡英文宣布投入8億補助大型農機

2019-10-29 17:19

親民黨、國民黨拒投票 立法院通過中選會委員人事案

2019-10-29 16:54

徐國勇稱8年蓋20萬戶社宅 柯文哲打臉：不可能

2019-10-29 16:14

轟中選會委員提名綠油油 國民黨團拒投票背書

2019-10-29 15:41

蘇貞昌訪前鎮漁港 笑稱「大家想看我可給多少錢」

2019-10-29 15:34

【即時短評】用人命換修法 消防法的國會現形記

2019-10-29 15:33

拜託自殺吃安眠藥挨批 柯文哲今又說：吃安眠藥不會死

2019-10-29 15:32

徐國勇嗆記者聲量竄升至第5 郭台銘不選跌出前10

2019-10-29 15:29

蘇揆主張死刑定讞就該執行 黃致豪：情緒發言可以理解

2019-10-29 15:25

中選會人事同意權案 親民黨團拒投票表抗議

2019-10-29 14:47

視察前鎮漁港 蘇貞昌允支持漁產品物流大樓

2019-10-29 14:09

學校名稱考慮辦海選 郭台銘智庫、學校明年大選後開張

2019-10-29 13:53

郭台銘籌辦智庫、學校、自媒體 大選過後全面上線

2019-10-29 13:50

與英國組織合作 台官員出席泰緬難民營活動

2019-10-29 13:50

立院三讀 編列2500億採購F-16C/D

2019-10-29 13:06

消防法三讀無危險認定標準 消防員嘆打折版

2019-10-29 13:05
看更多

熱門文章

謝震武妻轉職被批酬庸 律師：台灣不理性的人太多

2019-10-29 12:09

國民黨不分區6人名單基層跳腳？謝龍介：又要黑國民黨

2019-10-29 15:44

李艷秋：蘇貞昌們的張狂 讓人想起為何討厭民進黨

2019-10-29 18:32

白白胖胖算人身攻擊？他指出蔡英文曾對馬英九這麼說

2019-10-30 01:57

不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

2019-10-29 15:36

獨／鞏固非洲唯一邦交國 UH-1直升機贈史瓦帝尼

2019-10-29 22:11

【即時短評】韓國瑜拜廟不求官位 做這兩件事贏得民心

2019-10-30 01:01

楊秋興盼親民黨助郭台銘選總統 批李佳芬太強勢

2019-10-29 17:02

蘇貞昌轟馬「還有臉講人權」扁：每個人都可以談人權

2019-10-29 19:04

不選了！高市議員朱信強宣布退出立委選戰

2019-10-29 19:25

世界不是繞著台灣轉 連勝文：百分百支持韓留學政策

2019-10-29 12:31

民進黨強壓在野杯葛 中共代理人法案付委

2019-10-30 00:07

學校名稱考慮辦海選 郭台銘智庫、學校明年大選後開張

2019-10-29 13:53

韓國攝影師入住總統府 影片揭露台灣日常

2019-10-29 19:22

影／韓國瑜青年論壇爆衝突 基進黨青年抗議遭支持者圍剿

2019-10-29 21:08

柯文哲嗆8年20萬戶社宅「不可能」 內政部：台北市不是你的

2019-10-29 18:58

6連霸前議員陳志成掛台灣維新黨選基隆立委 衝擊民進黨

2019-10-29 16:55

徐國勇稱8年蓋20萬戶社宅 柯文哲打臉：不可能

2019-10-29 16:14

美準大使：維持兩岸關係穩定 馬紹爾群島具重要性

2019-10-30 05:16

當選市長隔年選總統 韓國瑜坦言起初自己也不太能接受

2019-10-29 21:30

蔡壁如、周玉蔻一抱泯恩仇 柯文哲嫌棄：你抱她幹嘛？

2019-10-29 15:47

台灣維新推9立委人選 鴻海新創前營運長戰余天

2019-10-29 13:47

影／不明紅色光點射向韓國瑜 彰化警方揪出兇手竟是它

2019-10-29 19:24

韓國瑜批「白白胖胖」 蔡英文反酸：我們不會睡到中午

2019-10-29 12:05

徐國勇嗆記者聲量竄升至第5 郭台銘不選跌出前10

2019-10-29 15:29

中共代理人草案付委「台商陷險境」藍備撒手鐧力擋

2019-10-29 23:37

影／被指白胖 林右昌：韓市長只剩一張嘴

2019-10-29 12:01

新聞眼／修法兩面刃…傷人七分 損己三分

2019-10-29 23:48

留不住人才？西點軍校交換生傳退伍潮

2019-10-29 13:09

「台灣真正的國名是什麼」 孫大千再挑戰蔡英文國家認同

2019-10-30 08:40

親民黨、國民黨拒投票 立法院通過中選會委員人事案

2019-10-29 16:54

藍不分區傳出6人安全名單 基層不滿

2019-10-29 23:48

白胖說挨批 韓國瑜：只是比喻民進黨執政不能吃香喝辣

2019-10-29 15:36

拜託自殺吃安眠藥挨批 柯文哲今又說：吃安眠藥不會死

2019-10-29 15:32

UH-1H直升機服役50年將除役 黑鷹30日成軍

2019-10-29 18:09

傳吳敦義列不分區 朱立倫：應多給年輕人機會

2019-10-29 12:16

王X蛋爸爸喻兩岸 徐永明：韓國瑜嚇跑中間 注定真魯蛇

2019-10-29 13:05

韓國瑜競選缺「體系感」 學者指出還需這兩個高手

2019-10-29 20:41

影／帶職參選總統 韓國瑜「我一開始也不太能接受」

2019-10-29 21:48

韓國瑜在彰化整合了嗎？白鴻森、卓伯源動向受注目

2019-10-29 19:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top