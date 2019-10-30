東廠事件吹哨者及參選人 點名民代、官員違反行政中立

2019-10-30 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉與第三選區立委參選人蘇博廷聯合召開記者會，批立委參選人趙天麟日前在鼓山區辦高雄樂活節活動，以社團名義向各部會及國營事業要補助經費，實則進行個人競選造勢，民進黨主席卓榮泰還到場站台，違反行政中立原則，要求兩人向國人道歉，並退還所有補助款。

趙天麟委員辦公室則回應，高雄樂活節每年暑假舉辦大型親子、藝文與敬老活動，已連續9年，趙委員辦公室與其他民間社團都是主辦單位，致詞本來就很自然，卓主席受邀出席，鼓勵準備連任的立委，全程未涉及任何選舉語言，也沒有喊「動蒜」之舉。建議吳參選人應提出政見、勤跑基層，才是真正的民主嘉年華。

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吳佩蓉是一年前促轉會爆發「東廠事件」的「吹哨者」，她左打同選區民進黨參選人趙天麟，右批高雄市勞工局長王秋冬，指不管藍綠民代官員，都有行政不中立的弊病。無黨籍參選人與地方組織人脈深廣的現任民代競爭，卻苦無資源，倍感艱辛。

吳佩蓉說，趙委員本月19日在內惟國小舉辦「寶島歌王之夜」，致詞說「今年因鼓山、鹽埕區併入他原來的立委選區，首度將樂活節移到鼓山辦理」，卓榮泰主席隨後也上台高歌，更呼籲支持者讓蔡英文連任、國會過半，內容全涉及選舉，百分百是趙的競選造勢活動，明顯違反行政中立。

此外，該活動指導單位從內政部、文化部、教育部、國健署等，還有中油、台電兩家國營事業，其中內政部補助高達10萬元，文化部去年還補助該活動20萬元，連菸害防制及衛生保健基金都有補助。

吳佩蓉說，趙委員以不同民間團體名稱向各部會和國營事業申請活動經費，活動性質幾乎一模一樣，卻能年年拿到補助，今年內政部還加碼，從往年3萬元增加到10萬元，質疑為何是立委活動，內政部就如此大小眼？以捐補助預算挪支為公關費用，儼然成為國庫支出的大黑洞，呼籲執政黨改革要以身作則。