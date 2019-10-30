陸團體來台表演涉統戰？ 蘇貞昌：太過分政府會阻止
2019-10-30 11:20
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
中國全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）將於11月來台進行巡演，傳聞負責進行表演的「煤礦文工團」只到國民黨執政縣市表演，被質疑有統戰的疑慮，對此，行政院長蘇貞昌表示，若太過分，政府一定會阻止。
中共統戰部所管轄的中國僑聯，下個月將以兩岸藝術教育交流名義來台進行表演，但傳聞進行演出的煤礦文工團僅至藍營執政縣市巡演，被質疑恐有進行統戰疑慮。
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對此，蘇貞昌表示，台灣和中國大陸之間的文化交流都是好的、歡迎的，但希望不要有政治目的，尤其是所謂的統戰，是最違反台灣主流民意的，如果有過分的，政府一定會制止。
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