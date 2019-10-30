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陳學聖列總統論文20疑點 今提檢舉書給教長

2019-10-30 09:43聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

蔡英文總統博士論文爭議持續延燒，國民黨立法委員陳學聖今天在立法院教育及文化委員會上，直接提交檢舉書給教育部長潘文忠，檢舉蔡英文的博士論文涉及自我抄襲。他說，呼籲教育部立刻組成超黨派的調查小組調查此案。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部的國教署等單位預算。陳學聖發言表示，有關蔡總統論文有沒有涉及自我抄襲一事，他已查出來並寫成檢舉書，希望教育部組成調查小組處理，不要把責任推給蔡英文曾經任教的政治大學。

陳學聖說，他的團隊經過比對，列出20個點，是蔡英文總統在中文論文發表、英文論文重複使用。這件事影響總統聲譽、社會觀感，希望教育部按專科以上學校學術倫理案件處理原則第七點第一項第四款規定，逕行處理。

陳學聖說，蔡英文總統以一樣的內容取得博士學位、發表學術成果、升等資格審查，卻未公開揭露。這除了違反專科以上學校學術倫理案件處理原則第三點第六款及第十款規定，也不符合國際出版倫理委員會的通則，造成重複計算學術評價的誤導。

陳學聖也表示，誠實很重要，請教育部長潘文忠、國教署署長彭富源回答十二年國教如何落實誠實教育。潘文忠說，教育部持續深耕品德教育。

蔡英文總統博士論文。圖／教育部提供
蔡英文總統博士論文。圖／教育部提供
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教育部陳學聖蔡英文

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