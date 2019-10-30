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孫大千再挑戰蔡英文國家認同：台灣真正的國名是什麼

2019-10-30 08:40聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

韓國瑜競選總部副執行長孫大千再挑戰蔡英文總統的國家認同，要蔡總統說清楚，台灣真正的國名是什麼。

孫大千在臉書貼文，請蔡英文就別再躲了，為什麼不敢在國家認同的問題上直球對決？大家不如「打開天窗說亮話」。

他五問蔡總統，第一，台灣真正的國家名稱是什麼？第二，蔡英文總統為什麼不敢大聲說出，「捍衛中華民國的主權」？第三，蔡英文總統會不會保衛中華民國，對抗台獨勢力呢？

第四，為什麼在過去三年，蔡英文總統幾乎絕口不提「中華民國」，現在選舉到了，才又天天掛在嘴上呢？第五，一下子「中華民國」，一下子「中華民國台灣」，一下子「台灣」，蔡英文總統的國家認同難道不會讓人精神錯亂嗎？

總部副執行長孫大千再挑戰蔡英文總統的國家認同，要蔡總統說清楚，台灣真正的國名是什...
總部副執行長孫大千再挑戰蔡英文總統的國家認同，要蔡總統說清楚，台灣真正的國名是什麼。圖片翻攝孫大千臉書
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