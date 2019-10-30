駐美副代表：陸增強脅迫台灣 對區域構成嚴重挑戰
2019-10-30 08:40
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
駐美副代表薛美瑜29日在華府談論兩岸關係指出，總統蔡英文盡力維持台海現狀，中國大陸仍增強對台脅迫，中方的作為對區域和平與穩定構成嚴峻挑戰。
美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）則分析中國大陸國家主席習近平對台施壓的意圖，指習近平想看到蔡英文接受所謂的「九二共識」，以及透過孤立台灣，減少外國干預北京對台計畫。
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喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心29日舉辦研討會，談論中國大陸對台施壓下的兩岸關係，薛美瑜開場致詞，馬明漢、喬治華盛頓大學外交事務教授沙特（Robert Sutter）等多位學者與會討論。
薛美瑜致詞表示，面對中國大陸的勢力，台灣站在印太區域捍衛民主價值的第一線；雖然蔡總統領導的政府盡全力維持台海現狀，中方仍在外交與軍事方面，增強對台攻勢與脅迫，這對區域和平與穩定構成嚴峻挑戰。
薛美瑜並提出中方對台惡行，包括壓縮台灣國際空間，勸誘台灣的外交盟友；即使香港證明「一國兩制」為失敗模式，習近平年初談話仍企圖進一步對台實施「一國兩制」，並再度威脅武統台灣仍為選項。
薛美瑜表示，蔡總統呼籲台灣人民團結一致，捍衛得來不易的民主；台灣不會採取挑釁行動，而是會與理念相近國家合作，以確保和平與穩定的兩岸現狀，不會遭片面改變。
馬明漢指出，習近平努力在國際孤立台灣，意在減少外國干預北京對台計畫；與台灣維持外交關係的政府減少，就愈少人重視台灣的民主，外國對台關係愈少，更會認為兩岸關係屬中國內政。沙特則評估美方會以不挑釁的漸進策略，繼續增進與台灣的關係。
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