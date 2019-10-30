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冷眼集／政策炒短線 農業缺工難解

2019-10-30 00:05聯合報 本報記者吳姿賢

人口老化，農村缺工問題嚴重。圖／聯合報系資料照片
人口老化，農村缺工問題嚴重。圖／聯合報系資料照片
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農業缺工喊了多年，人力斷層依然巨大，推廣青農返鄉、成立農業技術團、代耕媒合平台，都只是杯水車薪效果。台灣耕地破碎以小農為主，不少蔬果栽種難用機器代勞，且多為播種、產季時的季節性缺工，非全年都缺，購買機具不敷成本，農機補助對大部分農民如同雞肋，恐無法解決整體缺工難題。

為引進農村勞動力，農委會近年積極爭取農業移工，但勞動部僅點頭同意辦理相對辛苦的酪農移工，其他項目開放移工遙遙無期。且酪農移工今年四月就已開放試辦，但我國現在仍在與移工來源國溝通細節，至今沒有任何酪農移工來台投入，農業移工政策卡關，讓缺工問題雪上加霜。

但移工也非解決缺工的「萬靈丹」，因我國小農比率高，且雇用移工須同時也雇用一定比率的本勞，就算開放，屆時受惠的恐怕多為大型農企。加上若貿然放寬移工申請，恐也會對農業勞動體制造成一定衝擊。

我國農業以季節性缺工為主，無論是雇用外籍移工、或購買農機的閒置成本都過於高昂，農民恐也不願輕易嘗試，形同「看得到、用不到」。若解決缺工政策不夠細膩，也不符合實際所需，僅能瑣碎、局部改善部分困境，仍無法徹底解決農業缺工問題。

提供短暫的人力或金錢機械補助，都只有短期效果，追根究柢，農業缺工的源頭恐仍是工作辛苦、但報酬卻不符比例，如何建構完善的農業環境，實質提升農民穩定收入，才是解決問題的真正解方。

移工農民勞動部青農農委會

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