【即時短評】邊要台商放心 邊修中共代理人

2019-10-29 22:58 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



海基會9月中旬舉行台商秋節聯誼座談會，台商代表高分貝喊話，海基會秘書長姚人多還特別掛保證，要台商們「放心、放心、再放心」，如今「中共代理人」修法爭議再起。聯合報資料照 分享 facebook 民進黨立院黨團今天在院會變更議程，將數個「中共代理人」法案付委。引發重大爭議的「中共代理人」修法再掀波瀾，但明年1月就要改選立委，立法院可能提前休會，審議法案的時間極為有限；由於修法通過難度偏高，就看民進黨團是「知其不可而為」，或是只想給深綠交代？

立法院上會期臨時會完成「國安五法」修法之後，蔡總統在7月初透過臉書宣示，立法院本會期還會繼續完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

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但蔡總統要修法規範「中共代理人」，不但修法內容引發外界質疑，究竟如何修法，在綠營內部也有不同意見。包括今天通過付委的多個版本，所謂「中共代理人」修法有2大方向：一是如時代力量黨團及民進黨立委余宛如等人所提，主要是參考美國「外國代理人登記法」，重點在資訊揭露，而非處罰；另一則是民進黨團所提兩岸關係條例修正草案，重點在「禁止中共代理人」。

時力及余宛如等人版本，已被民進黨團總召柯建銘批為形同可以「合法代理」，犯了邏輯上錯誤，將變成「引狼入室」，民進黨團不會採取這種立法方式。然而，若依民進黨團版本，將來赴大陸開會或簽署相關聲明，都可能面臨觸法，甚至可處3年以下徒刑，早已引起台商、台生反彈。

本屆立院即將休會，即使民進黨團強推修法，也面臨朝野協商「1個月冷凍期」，強渡關山難度極高。原本民進黨團也有「緩議」聲音，但隨著選戰逼近，又回到藍綠對立局面，且展望明年立委選情，民進黨未必能續保國會過半優勢，未來要通過修法的變數更高，也使得綠營內力主本會期完成修法的聲浪轉強。

然而，「中共代理人」定義浮泛，連月來已引發各種侵犯人權疑慮。海基會上月舉行台商秋節聯誼座談會，台商代表高分貝喊話，海基會秘書長姚人多還特別掛保證，要台商們「放心、放心、再放心」。如今修法爭議再起，除了台商，其他赴陸國人，如何「放心」？