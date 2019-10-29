韓國瑜白胖說惹議 蔡易餘發起全國胖子挺小英後援會

2019-10-29 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜28日晚在彰化造勢，砲轟執政黨高層自己過得好，點名蔡英文總統及民進黨多名縣市首長「白白胖胖」，引發議論，蔡英文說，會不會做事、有沒有努力做事，跟白胖或黑瘦都無關。自稱「靈活胖子」的嘉義縣民進黨立委蔡易餘，晚間貼臉書說，11月17日發起成立全國胖子挺小英後援會。

蔡易餘說，白白胖胖動員令啟動了，11月17日在他嘉義縣朴子市競選總部，成立全國胖子挺小英後援會，邀請大家穿上這件「白白胖胖」靈活胖子潮Ｔ，帶家中的胖狗胖貓及胖娃娃，咱作伙站出來 挺小英，邀請桃園市長鄭文燦記得要空下來參加，現場會送大家胖胖筆。

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「靈活胖子為你打拚！」蔡易餘拿圓滾滾身材做文宣廣告，公布首波大型看板，引發熱議，逢豬年，蔡過年期間推出「妙餘如豬、為民喉舌」看板，拿壯碩身材自嘲，讓人看了莞爾一笑。

蔡易餘說，鄉親太熱情，每次跑行程都會「被餵食」，越操越胖，大家笑說圓滾滾很可愛，也有民眾說太胖，不如自娛娛人，因此過年期間推出「妙餘如豬、為民喉舌」春節看板，讓人莞爾一笑，這次連任競選看板設計，傳統加創新元素，希望突破自我。