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40年來第一次 蔡總統親自校閱大型農機

2019-10-29 21:45聯合報 記者林敬殷／即時報導

總統蔡英文今（29日）上午出席桃園農業改良場舉辦的「大型農機應用發表會」時宣布，...
總統蔡英文今（29日）上午出席桃園農業改良場舉辦的「大型農機應用發表會」時宣布，將投入8億元補助大型農機計畫。記者高宇震／攝影
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蔡英文總統今天親自校閱19台大型農機，蔡總統透過臉書強調，展現政府全力推動農業機械化、自動化的行動力和決心。農業，是台灣的驕傲，政府的責任，就是用盡全力來做農民朋友最有力的幫手。

蔡英文利用臉書宣傳過去三年執政政績，今天藉由到桃園校閱19台功能多元、馬力強大的大型農機，凸顯政府在農業的改革成果。

蔡總統說，距離上一次有總統親自校閱大型農機已經是40年前了。政府三年多來，台灣的農業不斷拚出好成績，農委會主委陳吉仲更全力推行三項重要農機補助：一、農機貸款補助年息：每年提撥10億元補助農機貸款，減輕農友負擔；二、補助小型農機計畫：6萬4千位農友已受惠；三、大型農機補助專案：8億元補助購買補助曳引機、收穫機

蔡英文表示，政府知道有些農友還沒有購置農機，有些農村人手也比較缺乏，農委會也輔導了14個地區成立「農業機械耕作服務協會」，整合超過1,000位機耕業者加入會員，提供農友機械跟人力的耕作租賃服務。

蔡英文說，農業，是台灣的驕傲，政府的責任，就是用盡全力來做農民朋友最有力的幫手。

蔡英文總統今天親自校閱19台大型農機，蔡總統透過臉書強調，展現政府全力推動農業機...
蔡英文總統今天親自校閱19台大型農機，蔡總統透過臉書強調，展現政府全力推動農業機械化、自動化的行動力和決心。圖／翻攝自總統臉書
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