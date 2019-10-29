驚傳眼睛被雷射筆刺傷 韓國瑜：沒有 非常舒服啊

2019-10-29 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／彰化即時報導



國民黨參選人韓國瑜今天在彰化跑行程時，驚傳被雷射刺傷眼睛。不過據了解，韓國瑜是被雷射筆照到頭，但隨扈發現此事後也緊急在現場找人，並注意之後是否還有類似狀況發生，加強維安。韓國瑜受訪被問到眼睛有沒有不舒服，他說，「沒有啊，很舒服阿，為什麼不舒服？非常舒服啊」。