蘇貞昌轟馬「還有臉講人權」扁：每個人都可以談人權

2019-10-29 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



藍綠最近因為陳同佳案爭鋒相對，行政院長蘇貞昌甚至砲轟前總統馬英九和「馬友友」站在人權對立面，為威權服務，吃香喝辣。對此網友翻出2008年陳幸妤被媒體採訪的影片諷刺現況，影片中陳幸妤批評：「那些當初有拿錢的人、有去選舉的人，現在每個出來假清高，你以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？然後每個人來圍攻我！謝長廷沒有孫子嗎？蘇貞昌才那邊剛嫁女兒，每個人只圍攻我，我陳幸妤死了，他們就高興了嗎？蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行沒拿到錢嗎？」

對此前總統陳水扁今天透過媒體群組回應，還依稀記得2008年8月19日媒體曾採訪報導，在他當黨主席時任財務長的民進黨團總召柯建銘直言：「陳幸妤講的都是實情！歷任黨主席，民進黨財務有困難只有阿扁最有擔當，幫助民進黨很多事情。」他也說，柯總召也曾在高院扁案開庭時應訊結證，「阿扁對民進黨的捐輸，對黨公職候選人選舉錢的提供，都是歷任主席最多的。」

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陳水扁說，除了鄭新助議員外，余天立委最為老實，余天坦承2008年立委選舉拿到阿扁100萬元的選舉錢，申報收到30萬元。台聯主席在法院作證，阿扁曾在2001年、2004年兩次立委選舉，分別給了3000萬元；前立委李應元也供證，2002年台北市長選舉，阿扁給李應元5000萬元的競選經費。

陳水扁說，重點是人權的普世價值，也是基本人權，不能剝奪也不能限制。每一個人都可以談論人權，也都享有人權。被害人有人權，加害人也有人權。站在歷史正確一邊的有人權，站在對立面的一方也有人權。蘇貞昌有人權，馬英九有人權，陳長文有人權，律師當然也可以談論當事人的人權。

陳水扁說，他擔任立委時也曾跟所謂「站在對立面，為威權服務，吃香喝辣」的馬英九在台大校園進行「總統直選vs.委任直選」大辯論。當時他主張總統直選 ，馬英九站在對立面，為威權服務，為國民黨的委任直選辯護，「難道我們能跟馬英九說，2008年你還有那個臉來參選直接民選的總統嗎？」

陳水扁強調，從威權走向民主的果實，應該屬於全民共享，不應再分改革的一方或對立的一面不是嗎？