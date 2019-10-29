親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳同佳案掀論戰
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
稻米收購頻超支
政治
軍事
綜合

姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

外長吳釗燮率團訪問巴拉圭 深化台巴邦誼

2019-10-29 18:25聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

外交部長吳釗燮。記者張文馨／攝影
外交部長吳釗燮。記者張文馨／攝影
分享

外交部今發新聞稿表示，外交部長吳釗燮夫婦於10月29日至31日偕我國農牧及綠能考察團訪問我南美洲友邦巴拉圭共和國，並拜會巴國政要與當地相關產業協會代表等。吳釗燮此行率團赴訪巴拉圭將進一步深化台巴邦誼及既有的合作關係。

外交部指出，吳釗燮等人訪問巴拉圭期間將晉見巴國總統阿布鐸(Mario Abdo Benítez)、與外交部長里巴斯(Antonio Rivas)共同主持政治磋商會議，以及拜會國會議長亞諾(Blas Llano Ramos)並就強化雙邊合作等共同關切事項深入交換意見。

此外，吳釗燮另將與巴國鄉村協會(Asociación Rural del Paraguay, ARP)等重要商會組織幹部商議如何持續深化彼此在經貿領域的交流及合作關係。

外交部表示，台灣與巴拉圭共享民主、自由及人權等普世價值，兩國在基礎建設、公共衛生、教育、農業科技及中小企業創新輔導等領域合作密切、成果豐碩，雙邊關係緊密友好。

外交部吳釗燮巴拉圭

相關新聞

親民黨、國民黨拒投票 立法院通過中選會委員人事案

2019-10-29 16:54

徐國勇嗆記者聲量竄升至第5 郭台銘不選跌出前10

2019-10-29 15:29

拜託自殺吃安眠藥挨批 柯文哲今又說：吃安眠藥不會死

2019-10-29 15:32

【即時短評】用人命換修法 消防法的國會現形記

2019-10-29 15:33

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

驚傳眼睛被雷射筆刺傷 韓國瑜：沒有 非常舒服啊

2019-10-29 19:05

蘇貞昌轟馬「還有臉講人權」扁：每個人都可以談人權

2019-10-29 19:04

柯文哲批社會住宅不可能達標 內政部反擊：鬼打牆

2019-10-29 18:12

農機補助最後拼圖到位 蔡英文宣布投入8億補助大型農機

2019-10-29 17:19

轟中選會委員提名綠油油 國民黨團拒投票背書

2019-10-29 15:41

蘇貞昌訪前鎮漁港 笑稱「大家想看我可給多少錢」

2019-10-29 15:34

蘇揆主張死刑定讞就該執行 黃致豪：情緒發言可以理解

2019-10-29 15:25

中選會人事同意權案 親民黨團拒投票表抗議

2019-10-29 14:47

視察前鎮漁港 蘇貞昌允支持漁產品物流大樓

2019-10-29 14:09

學校名稱考慮辦海選 郭台銘智庫、學校明年大選後開張

2019-10-29 13:53

郭台銘籌辦智庫、學校、自媒體 大選過後全面上線

2019-10-29 13:50

與英國組織合作 台官員出席泰緬難民營活動

2019-10-29 13:50

立院三讀 編列2500億採購F-16C/D

2019-10-29 13:06

消防法三讀無危險認定標準 消防員嘆打折版

2019-10-29 13:05

消防法三讀 消防員救災有退避權

2019-10-29 13:00

蔡總統：改革與轉型工作需理念相同立委支持

2019-10-29 12:54

消防法三讀無危險認定標準 消防員嘆打折版

2019-10-29 12:27

外交部創意影片 吳釗燮現身細數台歐關係進展

2019-10-29 12:26

藍指夜市券政府大撒幣 綠：配合秋冬國旅補助

2019-10-29 12:24

謝震武妻轉職被批酬庸 律師：台灣不理性的人太多

2019-10-29 12:09

駁韓國瑜「白胖」說 林智堅：民意才是檢視執政的標準

2019-10-29 12:05

影／被指白胖 林右昌：韓市長只剩一張嘴

2019-10-29 12:01

影／陸客破壞連儂牆 蘇貞昌：驅逐出境，剛好而已

2019-10-29 11:46

影／國民黨團批民進黨「夜市券撒幣5億 假觀光真買票」

2019-10-29 11:41

綠黨團突破藍「復議」封鎖 中共代理人修法付委一讀

2019-10-29 11:36

內政部：將訂危險性救災行動認定標準 提升救災安全

2019-10-29 11:29

影／漁工人權聯盟控訴官方資方聯手打壓工會

2019-10-29 11:26

又失言？韓國瑜辦公室：白白胖胖是形容民進黨貪腐文化

2019-10-29 11:02

消防法未明定「無人待救入室搶救」 徐永明：為德不卒

2019-10-29 10:56

立院三讀 消防員「退避權」確定入法

2019-10-29 10:36

台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47

軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫

2019-10-29 00:34
看更多

熱門文章

軍旅留不住西點「明日領袖」？西點軍官再傳大退潮

2019-10-29 11:10

韓國瑜彰化聯合造勢 現場椅子沒坐滿遭質疑韓流退燒

2019-10-28 21:35

孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47

謝震武妻轉職被批酬庸 律師：台灣不理性的人太多

2019-10-29 12:09

新聞眼／誰是魔鬼…法部次長砲打律師 東廠復活？

2019-10-29 00:19

曾摔癱陸軍總司令、打亂將領接班…「老Ｕ」直升機明除役

2019-10-29 08:00

「違背律師倫理」…蔡碧仲護航魔鬼說 檢批扣帽子

2019-10-29 00:00

扁：港撤反送中條例 會影響台灣選舉撿到槍的一方

2019-10-29 03:34

國民黨不分區6人名單基層跳腳？謝龍介：又要黑國民黨

2019-10-29 15:44

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

韓國瑜指綠營「白白胖胖」 侯友宜：絕不能以貌取人

2019-10-29 11:19

台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49

韓國瑜頻失言 張善政：至少韓敢講比「空心菜」好

2019-10-28 20:03

一場政論節目讓她陷入人生低潮… 黃瀞瑩談從政心情：比顏值更重要的事

2019-10-29 10:03

不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

2019-10-29 15:36

立院三讀 消防員「退避權」確定入法

2019-10-29 10:36

學校名稱考慮辦海選 郭台銘智庫、學校明年大選後開張

2019-10-29 13:53

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

又失言？韓國瑜辦公室：白白胖胖是形容民進黨貪腐文化

2019-10-29 11:02

韓國瑜批「白白胖胖」 蔡英文反酸：我們不會睡到中午

2019-10-29 12:05

選戰筆記／藍綠必爭 奪彰得天下

2019-10-29 00:27

參選被批家族壟斷 謝衣鳳：很多小吃也世襲是因為好吃

2019-10-28 20:28

【即時短評】蘇貞昌蔡碧仲 真正關心的是誰的利益？

2019-10-28 21:24

傅崐萁參選花蓮立委？ 牽動藍綠變化

2019-10-29 00:06

楊秋興盼親民黨助郭台銘選總統 批李佳芬太強勢

2019-10-29 17:02

台灣維新推9立委人選 鴻海新創前營運長戰余天

2019-10-29 13:47

裝憲營雲豹甲車通訊器材遺失半年 憲指部法辦失職人員

2019-10-29 11:09

影／陸客破壞連儂牆 蘇貞昌：驅逐出境，剛好而已

2019-10-29 11:46

柯文哲確定不拿親民黨門票 蔡壁如：要布局2024

2019-10-29 09:33

呂秀蓮建議徐國勇 公開與管浩鳴談話內容

2019-10-28 19:22

韓國瑜喻兩岸關係是王x蛋和爸爸關係 成高雄議會話題

2019-10-29 10:21

軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫

2019-10-29 00:34

影／被指白胖 林右昌：韓市長只剩一張嘴

2019-10-29 12:01

誰違反律師倫理？基層檢質疑蔡碧仲耍嘴砲

2019-10-29 00:24

世界不是繞著台灣轉 連勝文：百分百支持韓留學政策

2019-10-29 12:31

蔡壁如、周玉蔻一抱泯恩仇 柯文哲嫌棄：你抱她幹嘛？

2019-10-29 15:47

其人其事／蔡碧仲律師魂上身…政治高於法治

2019-10-29 00:08

6連霸前議員陳志成掛台灣維新黨選基隆立委 衝擊民進黨

2019-10-29 16:55

新式戰機特別條例三讀 2500億購66架F-16V block70

2019-10-29 10:04

白胖說挨批 韓國瑜：只是比喻民進黨執政不能吃香喝辣

2019-10-29 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top