贊成一例一休修法 柯文哲：沒聽過有人支持

2019-10-29 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市長柯文哲下午在議會總質詢中，市議員王鴻薇以柯身為民眾黨主席的身分，質詢他對未來中央公共政策的看法。對於中央大撒幣救觀光，包括秋冬旅遊和發夜市券，是否贊成？柯文哲說，大撒幣他一向都反對，每一項政策要講得出效益政策，但這是大撒幣， 台灣觀光不是這樣救法，花錢要有成本效益，要講得出理由，他認為效果不好。

至於一例一休，高雄市長韓國瑜提到重新修法，未來民眾黨在立院有席次，支持不支持修正勞基法？柯文哲說， 一例一休最大缺點，就是用製造業的思維，用到服務業，媒體、醫療就不可能，不切實際，這案子沒聽過有人支持，不對就修。

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至於能源政策，王鴻薇說，去年已經公投，但蔡英文政府繼續反核四，過去柯在選市長時，也參加過終結核四 ，但現在完全不用核電，會有嚴重能源問題，電價上漲，王鴻薇問柯，他現在是黨主席，未來在立院，還支持終結核四、核四不商轉？