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贊成一例一休修法 柯文哲：沒聽過有人支持

2019-10-29 17:57聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市長柯文哲下午在議會總質詢中，市議員王鴻薇以柯身為民眾黨主席的身分，質詢他對未來中央公共政策的看法。對於中央大撒幣救觀光，包括秋冬旅遊和發夜市券，是否贊成？柯文哲說，大撒幣他一向都反對，每一項政策要講得出效益政策，但這是大撒幣， 台灣觀光不是這樣救法，花錢要有成本效益，要講得出理由，他認為效果不好。

至於一例一休，高雄市長韓國瑜提到重新修法，未來民眾黨在立院有席次，支持不支持修正勞基法？柯文哲說， 一例一休最大缺點，就是用製造業的思維，用到服務業，媒體、醫療就不可能，不切實際，這案子沒聽過有人支持，不對就修。

至於能源政策，王鴻薇說，去年已經公投，但蔡英文政府繼續反核四，過去柯在選市長時，也參加過終結核四 ，但現在完全不用核電，會有嚴重能源問題，電價上漲，王鴻薇問柯，他現在是黨主席，未來在立院，還支持終結核四、核四不商轉？

柯文哲說，主要是核一核二當時要撤，講得太硬，無法轉圜，核一核二要延役要提早講，否則能源會有缺口，王鴻薇說，該怎麼辦？柯文哲笑說，用愛發電，他說，天然氣比較乾淨，但到了2025年，和燒煤炭每一度差了1.1 元，他們沒有提出來討論。 至於還支持核四不商轉？柯說，以科學家角度，無法回答，核一核二沒有這麼硬要退出，還有轉圜，這將來是能源問題，還要討論。

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
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柯文哲王鴻薇一例一休

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