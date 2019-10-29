農機補助最後拼圖到位 蔡英文宣布投入8億補助大型農機
2019-10-29 17:19
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
蔡英文總統今天上午出席桃園農業改良場舉辦的「大型農機應用發表會」時宣布，將投入8億元補助大型農機計畫，協助農民購置曳引機及聯合收穫機等大型農機，使農機補助制度全面到位，帶領台灣農業走向智慧化、自動化。
蔡英文表示，上次有總統親自校閱大型農業機具已是40年前的事，這幾十年來台灣農業面臨各種挑戰，上任3年農委會創造出不錯成績，整體外銷農產值創20年來新高，且不斷開拓包括中東市場 新南向市場等新興市場。此外，台灣的芭樂今年也破紀錄第一次有機會進軍美國市場。
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蔡英文宣布，將投入8億元補助大型農機計畫，協助農民購置曳引機、收穫機。蔡英文說，針對農機補助，一共已推行了3項政策，第一是每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息，減輕農民負擔，第二是已投入8億元補助小型農機，已經有超過6萬4000名農民獲得補助，今年補助到10月31日截止，明年也還會有相關補助。
第三就是今天宣布的大型農機補助計畫，蔡英文說，這項重要的措施，就是農機補助制度的最後一塊拼圖，只要農民有需要，明、後年也都會有補助。
蔡英文說，生意做這麼好，一定需要有功能強大的農機提升競爭力。俗話說「工欲善其事，必先利其器」。尤其現在所有產業都講求要機械化、自動化、智慧化，政府也絕對要帶領農業走向智慧化、自動化的升級創新。
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