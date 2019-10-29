親民黨、國民黨拒投票 立法院通過中選會委員人事案

2019-10-29 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



立法院今行使「中選會委員人事同意權」案，在國民黨團，及親民黨團拒絕替中選會被提名人背書、皆拒絕投票之下，民進黨團倚靠人數優勢，在立法院院會通過提名黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等5人。

中選會委員目前出缺1人、4人將於11月3日任期屆滿。行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員。日前送至立法院內政、司法委員會聯席審查，今院會行使同意權投票。

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在委員會審查時，國民黨將矛頭對象黃秀端、邱昌嶽，質疑兩名被提名人綠色色彩濃厚，而院會今天在行使人事同意權時，親民黨立法院黨團表示，民進黨政府雖提出形式上無黨籍的被提名人，卻有部分委員被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量，因此，親民黨團無法為這5位中選會委員被提名人背書，拒絕進場投票。

國民黨團也表示，這次被提名的黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等5人進行同意權行使，皆為意識型態傾綠或長期與民進黨友好的人士，在蔡政府堅持政治正確下，國民黨團很難期待其能堅守獨立精神行使職權，因此拒絕行使同意權投票、拒絕背書，並譴責蔡政府的不當提名。

雖然國民黨團、親民黨團拒絕投票，但民進黨仍以人數優勢通過人事案，黃秀端、邱昌嶽、林超琦、蒙志成皆獲得68張贊成票，陳月端為67票贊成、1張無效票；副院長蔡其昌宣示，立法院院會今天行使中選會委員人事同意權，五名委員均獲得半數，同意為中選會委員。