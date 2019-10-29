轟中選會委員提名綠油油 國民黨團拒投票背書

2019-10-29 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



中選會委員被提名人左起為委員蒙志成、林超琦、陳月端、邱昌嶽、黃秀端。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

立法院院會下午針對中選會委員被提名人黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等五人進行同意權行使。國民黨立院黨團批評，此次被提名的五位中選會委員，皆為意識型態傾綠或長期與民進黨友好的人士，在蔡政府堅持政治正確下，國民黨團很難期待其能堅守獨立精神行使職權，因此拒絕行使同意權投票、拒絕背書。

國民黨團表示，中選會為辦理選務的獨立機關，向來主委與委員由超越黨派的社會賢達出任，但此一優良傳統與精神，在民進黨蔡政府執政後已遭摧殘，「公正超然」被「政治正確」所取代。深綠背景的前主委陳英鈐，既因未能超然辦理選務，導致去年九合一地方選舉與公投案投票發生重大瑕疵，遭各界撻伐而去職。誰知蔡政府提名政黨色彩更加濃厚的落選縣長李進勇接任，運用國會席次優勢護航，留下國人質疑中選會未來能否公正辦理選務的陰影。

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國民黨團除了譴責蔡政府的不當提名，全體立委拒絕進場投票，表達對蔡政府繼李進勇後再次不當提名政黨意識形態濃厚人士任職中選會，拒絕背書的嚴正立場。面對明年總統與立委大選，若因選務機關遭全面「綠化」，導致選務偏頗再次發生重大紛爭，進而引發社會動盪，民進黨政府必須負起完全責任。