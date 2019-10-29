蘇貞昌訪前鎮漁港 笑稱「大家想看我可給多少錢」

2019-10-29 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



行政院長蘇貞昌今視察前鎮漁港，帶來政策利多，除已批准的3億元多功能船員服務中心建設案，計畫興建的多功能漁產品物流大樓，也允諾核撥高於規畫中的9.7億元經費，盼產、銷、用一次到位，超越日本豐洲漁市場。

繼日前蔡英文總統造訪高雄區漁會後，行政院長蘇貞昌今偕農委會副主委陳添壽、漁業署代理署長張致盛等官員再次造訪，並實地走勘前鎮漁港現況。

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前鎮漁港建於民國57年，2018年卸魚量超過15萬公噸，產值約台幣49億元，由於設施老舊，高雄區漁會提案爭取翻新。

蘇貞昌一到場即與漁業界人士寒暄，他幽默地說，大家應該不是要聽他談過去，而是要看他可以給多少錢，台下掌聲如雷。

他說，這次前鎮漁港改建案他經批准3億元興建多功能船員服務中心，盼能多照顧外籍漁工。至於「漁產品多功能物流中心」需款9億元，但當過縣市首長的他認為，要和日本及世界比拚，9億一定不夠，他當場要求專案處理，務必產、銷、用一次到位，再搭配明年10億元的農漁產冷鏈建設經費，未來卸下的魚貨能做到都不落地，品質更具競爭力。

蘇貞昌叮嚀列席的高雄市政府官員，協助規畫所有出入動線、停車等問題，讓前鎮漁港結合觀光，變成名副其實的觀光漁市，超越日本豐洲市場，高雄區漁會總幹事黃昭欽感謝蘇揆給了大紅包。