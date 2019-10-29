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【即時短評】用人命換修法 消防法的國會現形記

2019-10-29 15:33聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

消防法修法終於在立法院三讀通過，確定將消防員的「生命三權」入法。 記者曾吉松／攝...
消防法修法終於在立法院三讀通過，確定將消防員的「生命三權」入法。 記者曾吉松／攝影
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消防法修法終於在立法院三讀通過，確定將消防員的「生命三權」入法，包括若無人在內，消防員可不入室搶救的「退避權」、工廠火災時應提供廠區資訊的「資訊權」，以及消防員發生重大傷亡，啟動第三方調查的「調查權」。

自去年敬鵬工廠大火，造成六名消防員犧牲後，消防法始推動修法，但社會的群情激昂總是健忘，立法院的義憤填膺、堅持修法，更是曇花一現，要不是去年9月，高雄茄萣再發生住宅火災，又一名消防員壯烈犧牲，消防法恐怕早已被拋諸腦後。

然而立法院，彷彿祭壇，倘若人命獻祭不夠，就算消防弟兄的憤怒膛炸，殉職家屬的眼淚流乾，祂也無動於衷。

對於逝去的生命，立法院絕非忘記，經常是不願記得，因為眼前永遠有更具價值的提案、更圖利政治的修法。就算有七條性命被剷入國會的熔爐，消防法去年12月在內政委員會初審通過後，儼然擱淺，毫無動靜。

然後，隨輿論起舞，敬鵬大火一周年，立法院終於針對消防法展開朝野協商，但短促的動能，隨即被更有政治性的公投法修法給澆熄、淹沒，眼看就要在明年選後被埋入「功虧一簣」的大漠，從此不見天日。

而今年10月，台中市大雅區再發生鐵皮工廠大火，造成2名消防員殉職。悲哀的是，於人雖不幸，於修法卻有幸。立法院終於湊齊足夠的生命似的，在大選之前，給修法進程推了最後一把－消防法修法歷時一年多，好不容易在立法院三讀過關。

也許是時機點對了，政府必須在選舉前給社會大眾一個交代，又或者是政治操作，企圖遮掩「工輔法」的漏洞，才把消防法推至幕前。

無論如何，在立法槌敲槌的當下，有政客在邀功，有部會在自誇，但都別忘記，這是用人命堆砌起來的修法。而許許多多停滯的修法，不是理由不夠正當，也並非窒礙難行，只是人死得不夠多，這是台灣政治醜陋的暗面。

立法院消防員大火

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