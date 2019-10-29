拜託自殺吃安眠藥挨批 柯文哲今又說：吃安眠藥不會死
2019-10-29 15:32
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
台北市長柯文哲日前在打臉名嘴粉絲見面會上，指很多火災成因是自焚，拜託自殺要吃安眠藥、自焚要去河濱公園等說法，被指失言。柯文哲下午在議會總質詢，議員游淑慧指出，其實火災成因最多不是自焚，而是爐火煮食。游淑慧還批柯文哲失言，指自殺拜託吃安眠藥，不料柯文哲答詢卻說，「吃安眠藥不會死。」
對於「吃安眠藥不會死」，游淑慧立刻說， 據自殺防治中心給的資料，現在自殺方式最多的已經吃安眠藥了，「你覺得不夠嗎？要再吃？」身為醫生、市長，哪有說自殺去河濱公園、自殺吃安眠藥，這是在推銷什麼，市長是廣告業務員嗎？
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
游淑慧說，其實火災最多的其實是爐火煮食， 只有千分之二火災是自焚。柯文哲說，今年已經有四件是自焚。游淑慧說，但市長有在市府開過公安會報，怎麼會不知道原因最多是爐火煮食？只有千分之二是自焚。
柯文哲解釋， 他是說死傷人數最多的自焚。游淑慧說，但之前不是這樣說？ 「如果要選總統，民進黨會說你是草包」。 有開過公安會報，怎麼會不知死亡人數。「還好你沒要選，否則民進黨會說你是草包」，上節目亂說話。 游淑慧酸柯，而不要說以後煮飯去河濱公園，不要連累大家，不是一樣的邏輯。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
留言