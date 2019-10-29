徐國勇嗆記者聲量竄升至第5 郭台銘不選跌出前10
2019-10-29 15:29
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
選戰倒數70多天，根據《網路溫度計》的大數據顯示，鴻海集團創辦人郭台銘不選總統後，網路聲量退燒，上周已跌出10名之外。至於內政部長徐國勇因陳同佳案嗆記者，網路聲量急遽竄升擠進前五名、魔鬼說的行政院長蘇貞昌網路聲量也飆升，上周排名第四。
根據《網路溫度計》最新的一周大數據統計，香港箱屍案嫌犯陳同佳23日刑滿釋放後，藍綠政治人物針鋒相對掀起話題，蘇貞昌上周發言「照妖鏡一照下去，魔鬼就現形了」，讓蘇貞昌的網路討論熱度高，上周蘇貞昌網路聲量高達9萬8846筆，僅次於韓國瑜、蔡英文、柯文哲，網路聲量排名第4。
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至於內政部長徐國勇日前赴立法院報告，回應陳同佳案並回嗆記者「問一個部長話客氣一點，什麼睜眼說瞎話？」也讓徐國勇網路討論度竄升，上周徐國勇單周網路聲量有8萬7233筆聲量，聲量排名飆升至第5，倒是前總統馬英九哽咽「殺人犯逃過殺人罪」，也讓馬英九上週的聲量有6萬8272筆，排名第6。
另外，鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選總統後，網路討論熱度降溫，郭台銘上周聲量雖有1萬6615筆聲量，但政治人物中僅排行第11名。另外，民進黨立委余天的二女兒余苑綺傳出癌症復發，上周余天網路聲量有2萬5911筆聲量，排名第7。
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