中選會人事同意權案 親民黨團拒投票表抗議

2019-10-29 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



立法院今將行使「中選會人事同意權」案。親民黨立法院黨團表示，民進黨政府雖提出形式上無黨籍的被提名人，卻有部分委員被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量。因此，親民黨團無法為這五位中選會委員被提名人背書，拒絕進場投票。

親民黨團指出，中選會主責辦理選舉事務及公投，強調公正、中立及客觀，而民進黨此次在提名中選會名單時，並未充分考量中選會獨立性與公正性的角色。過去無論藍或綠執政，針對中選會相關人選的提名上，包含主委或是委員，都盡可能維持「基本」且「形式」的中立。

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親民黨團質疑，今年五月，大家看到民進黨直接找個註銷黨籍的黨員來當中選會主委，想影響2020大選的意圖已然明顯。這次提出中選會委員名單時，又有兩位被提名人與民進黨黨務有關，難免讓外界有諸多懷疑。一個被懷疑中立性、毫無信任感的中選會，不僅是對台灣民主自由的諷刺，更使得台灣價值蕩然無存。黨團實在無法背書這樣的名單。因此，今日同意權的行使，黨團決議以不進場投票表達嚴正立場。