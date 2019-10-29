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學校名稱考慮辦海選 郭台銘智庫、學校明年大選後開張

2019-10-29 13:53聯合報 記者周志豪／即時報導

鴻海創辦人郭台銘確定縮減自提郭家軍搶攻國會席次後，未來推動社會改造重心回到智庫、學校與自媒體籌辦。郭台銘幕僚表示，會先成立基金會統籌，目標明年1月11日大選結束後全面上線，以新氣象推動新政治氛圍。

至於郭台銘將創辦學校名字為何，郭幕僚透露，幕僚會議有初步討論，台灣政經塾、中華民國政經塾或郭董政經塾都不錯，但還在集思廣議階段，目前還未確定名稱，未來也不排除辦海選投票，讓大家決定這個改變台灣政壇風氣的學校，應叫什麼名字。

郭幕僚指出，郭推動成立的智庫、學校與自媒體，會先在永齡基金會之外，另外成立一個基金會負責經營，作為未來挹注運作資金與決策機制。

郭幕僚說，智庫與自媒體都相對單純，前者是對政策的研究，比較像幕僚單位；後者像是郭台銘的個人官方臉書粉絲頁經營就算。

至於學校，郭幕僚表示，將培訓有意願參與公共事務或有創新創業能力兩種人，也就是從事公共事務的政治家與從事企業發展的創業家，郭所稱的政經必須兩條腿，都會在學校體系完成培養。

郭幕僚說，郭台銘認為一個國家如果窮哈哈，沒有了不起的公司或企業，也不用談那些公共政策要怎麼被落實，所以希望這個社會能有更多的創業家，這是相輔相成，要有非常好的企業與雄厚經濟根基，就可以有更多的稅收，來完成在公共事務上的期待。

郭幕僚指出，過去大家多建議郭組政黨，這樣比較能保持熱度，但那是為了還希望繼續做政治人物，或將來還有參選打算等其他長期規劃，要走比較凝聚政治利益的步驟；但若是希望為國家長治久安，能夠做出一些貢獻，組黨這件事就不見得。

郭幕僚說，日本松下政經塾創立目的就不是要幫創辦人從政，而是為了帶來長遠影響力，希望能從很多本質上的事情去做調整。郭幕僚反問，做總統4年、8年不一定能改變什麼，搞不好因未藍綠箝制最後一事無成，既然沒有參加選舉，就有新路線規劃。

郭幕僚認為，郭講很多東西讓人覺得太遙遠，但總要試試看，可以就進一步，不可以就調整。

鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
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郭台銘

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