視察前鎮漁港 蘇貞昌允支持漁產品物流大樓

2019-10-29 14:09 中央社 高雄29日電



行政院長蘇貞昌今天訪視前鎮漁港，允加碼支持「多功能漁產品物流大樓」興建計畫，盼超越日本豐洲市場，並指示由中央組專案小組，產、銷、用配合。

蘇貞昌由農委會副主委陳添壽、漁業署代理署長張致盛等人陪同，到高雄區漁會聽取簡報，並實地勘查前鎮漁港了解改建計畫。

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蘇貞昌對於使用逾半世紀的漁港設施老舊表示支持改建，肯定前鎮漁港是台灣和世界遠洋漁業拚搏的地方。

他說，已經批准新台幣3億元支持「多功能船員服務中心」建設案，希望漁會加速興建進度，這是照顧外籍及台灣漁工的建設。

簡報指出「多功能漁產品物流大樓」建設經費9.7億元，蘇貞昌表示，用9億多元的建設經費興建要和日本豐洲市場「拚」的工程是不夠的，他主張要把眼光放遠，拿出決心，建設一個可以產、銷、用配合的物流大樓，加上中央允諾明年有10億元的冷鏈建設經費，盼卸下的魚貨都不落地，安全且有品質。

他說，此規劃案提高層級，由中央成立專案小組做，地方配合，含出入動線等都有條理，以後產、銷、用同時配合，達到三級產業的目標。

蘇貞昌的承諾讓與會漁會代表掌聲感謝，漁會總幹事黃昭欽也說「感謝院長給大紅包」。

農委會簡報指出，前鎮漁港民國107年卸魚量逾15萬公噸，產值約新台幣49億元。前鎮漁港於民國57年啟用至今，設施老舊，提出前鎮漁港建設計畫，包括多功能漁產品物流大樓、多功能船員服務中心。