世界不是繞著台灣轉 連勝文：百分百支持韓留學政策

2019-10-29 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜提出補助學生出國留學一年政策，讓國民黨中央委員連勝文大表認同，他在臉書上貼文說，在少子化的今天，特別是今年台灣的出生率跟死亡率已發生交叉的情況下，投資下一代年輕人絕對是最重要，甚至可以說是有關國家未來生存發展，一等一的大事！

連勝文說，他一直很鼓勵年輕朋友，在客觀環境許可下，若能出國看看，一定要盡量爭取這樣的機會！韓國瑜所提的是補助台灣學生出國做「交換學生」，是要去念書的，而不是出國玩樂或是遊學。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，他認為讓年輕人在求學的階段能夠出國、見見世面，開始認識這個世界，對於一個年輕人的未來發展，絕對具有啟蒙的作用！最少可以讓台灣年輕人知道，這世界並不是以台灣為中心在轉，除了台灣的小確幸以外，除了電腦鍵盤及螢幕以外，還有一個真實、廣大的世界，有著無窮的機會值得你去追尋！台灣的市場真的太小，我們必須幫助年輕人走向國際！

他說，由政府出錢補助，一定會有客觀的條件與標準，不可能通通有獎，但是透過這種方法，卻能夠讓許多客觀環境有限制或是弱勢族群的年輕人，也有機會開啟人生通往這個世界的第一道門！增加社會的流動性，這個錢花得絕對值得！

連勝文說，但政府有沒有錢做這件事？他認為，與其讓執政黨花納稅人的大錢去綁樁、浮濫酬庸，或是在選舉年當中，耗費天文數字的預算去做沒有太多實益的工程，讓少數與執政黨有裙帶關係的人獲取暴利，他寧願把這個錢來投資我們下一代的年輕人！否則就算這些蚊子工程完成了，台灣的下一代也沒有能力去享用或維護！

他表示，台灣沒有任何自然資源，唯一的競爭力就來自於高素質的人力，所以他百分之百支持韓市長的這個政見，也希望他若當選，一定要排除萬難確實執行！