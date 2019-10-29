消防法三讀無危險認定標準 消防員嘆打折版

2019-10-29 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



立法院院會今天三讀通過《消防法》部分條文，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法，但無通過時代力量黨團所提附帶決議的立法說明。消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，儘管新增退避權「若現場無人危害之虞，得不執行危險性救災」，但無立法說明「危險性行動認定標準」，另外，調查權無明定無法正常工作三天以上就應啟動調查權，修法為打折版。

理事長楊適瑋則表示，退避權修法「若現場無人危害之虞，得不執行危險性救災」，「得」給予指揮官彈性，若無立法說明將標準定義清楚，綜觀這幾年的殉職意外，都是發生在模糊樣態中，修法不應讓彈性更大，若指揮官經驗不足，還是對基層消防員將造成相當大影響。

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朱智宇表示，若退避權授權中央主管機關明定「包括無人待救而入室搶救等的危險性救災行動認定標準」，增訂解釋，強調「災害態樣種類繁多，實務上可採取救災行動相當多元，其中可能包含無人待救而入室搶救等危險性救災行動」，這樣的修法就是打折版的《消防法》。

楊適瑋也提到，消防署目前採用的重傷定義也是限縮「調查權」，若依照職安法的重傷定義是「肢體或器官嚴重受損，危及生命或造成身體機能嚴重喪失，且須住院治療連續達24小時以上」就須啟動調查，但消防署卻要採《刑法》更嚴格的重傷定義，若以消防署提出的條件，根本無法落實及時調查，也限縮調查權。