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消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

消防法三讀無危險認定標準 消防員嘆打折版

2019-10-29 12:27聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院院會今天三讀通過《消防法》部分條文，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法，但無通過時代力量黨團所提附帶決議的立法說明。消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，儘管新增退避權「若現場無人危害之虞，得不執行危險性救災」，但無立法說明「危險性行動認定標準」，另外，調查權無明定無法正常工作三天以上就應啟動調查權，修法為打折版。

理事長楊適瑋則表示，退避權修法「若現場無人危害之虞，得不執行危險性救災」，「得」給予指揮官彈性，若無立法說明將標準定義清楚，綜觀這幾年的殉職意外，都是發生在模糊樣態中，修法不應讓彈性更大，若指揮官經驗不足，還是對基層消防員將造成相當大影響。

朱智宇表示，若退避權授權中央主管機關明定「包括無人待救而入室搶救等的危險性救災行動認定標準」，增訂解釋，強調「災害態樣種類繁多，實務上可採取救災行動相當多元，其中可能包含無人待救而入室搶救等危險性救災行動」，這樣的修法就是打折版的《消防法》。

楊適瑋也提到，消防署目前採用的重傷定義也是限縮「調查權」，若依照職安法的重傷定義是「肢體或器官嚴重受損，危及生命或造成身體機能嚴重喪失，且須住院治療連續達24小時以上」就須啟動調查，但消防署卻要採《刑法》更嚴格的重傷定義，若以消防署提出的條件，根本無法落實及時調查，也限縮調查權。

民進黨團書記長李俊俋表示，退避權已經新增在第20條之1，對於消防員希望將細節訂在立法說明，李俊俋表示，消防署可在管理辦法或施行細則等，考量是否有針對退避權及調查權增定細節的必要，並不影響《消防法〉的母法修法。

立法院院會今天三讀通過《消防法》部分條文，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法...
立法院院會今天三讀通過《消防法》部分條文，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法，儘管新增退避權「若現場無人危害之虞，得不執行危險性救災」，但無立法說明「危險性行動認定標準」，基層消防員嘆，修法為打折版。記者／林麗玉攝影
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消防員李俊俋

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