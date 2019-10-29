謝震武妻轉職被批酬庸 律師：台灣不理性的人太多

2019-10-29 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



政論節目主持人謝震武因在節目上批評韓國瑜引發話題，事後謝震武的妻子李月娥離開台中市政府，轉到台南市美術館任職，不少人批評謝震武是為了妻子鋪路，律師林智群今天在臉書發言，認為這樣的說法很好笑，台灣不理性的人真的太多了。

林智群說，謝震武律師平時主持節目都是客觀中立，如果用他罵韓總，就說他是「綠師」，我只能說你太淺了，一堆知識藍也罵韓總啊！他們都是綠的？謝律師出身基隆眷村，他是知識藍，不是綠師。

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第二，夫妻各自有自己的事業，太太又不是先生的附屬品，一個在故宮工作20年、在立法院擔任聯絡人被立委（盧市長）注意到並欣賞的人，你說她沒本事嗎？這樣的優秀人才，每個地方都是歡迎的，因為台中市政府給的缺，不是她有興趣的美術館職缺，那她去台南市美術館工作，看起來是合理的選擇，跟「棄o投o」有什麼關係呢？

時間點上，這種職場轉換通常是好幾個月前就在進行的，不可能先生上禮拜罵了太太，這禮拜台中市政府就開除她，然後台南市政府就因為先生罵了韓總就馬上延攬她，（沒工作經驗的人才會這樣想，最好有那麼順啦！）把太太的事業硬跟先生扯在一起，是對太太的一種侮辱！