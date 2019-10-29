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駁韓國瑜「白胖」說 林智堅：民意才是檢視執政的標準

2019-10-29 12:05聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市長林智堅鮮少針對其他政治人物作評價，28日深夜在臉書發政治文，針對請假中的高雄市長韓國瑜「白白胖胖」說提出看法，他認為，身材不是檢視執政的標準，民意才是，「絕非一句白白胖胖或黑黑瘦瘦，就可輕輕鬆鬆影射其他首長或公務員的努力」，這樣的說法沒有是非，太不負責任。

林智堅說，高雄人對韓國瑜有高度期待，他擔任市長，知道市政工作只有累積沒有奇蹟，現在韓請假去選總統，對高雄人來說是真心換絕情，韓作為一個總統參選人，更應該謹言慎行。

林智堅說，昨天他看到韓在公開場合以人的身型、身材來做評論，他覺得相當不適當，人民檢視執政者、是政績、施政成果，身材絕對不是人們檢視執政者的重點，他很誠摯呼籲韓，應該一起謹言慎行，不要教壞囡仔大小。

林智堅在臉書ＰＯ文，指韓國瑜用他人的身材體型作文章，不禁讓他懷疑「到底是滿口庶民，還是滿口術語」，做這行的都知道，一忙起來就忘了吃飯，等到感覺餓了，常是行程結束的空檔，要吃得健康或是照三餐時間吃飯，都是個奢求，因此胖了瘦了都有可能。

林智堅認為，按照韓國瑜的標準，那他這樣既不黑也不乾癟的體型，是不是也會被說市長做得不夠好呢？請韓多用點心在政見上，不要再用每日驚句博取版面，卻又淪為年輕人茶餘飯後的笑柄，更讓政治人物的信用掃地。畢竟，身材不會是檢驗執政者的標準，民意的基礎、人民的滿意度才是。

新竹市長林智堅鮮少針對其他政治人物作評價，28日深夜在臉書發政治文，針對請假中的...
新竹市長林智堅鮮少針對其他政治人物作評價，28日深夜在臉書發政治文，針對請假中的高雄市長韓國瑜「白白胖胖」說提出看法。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書
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韓國瑜林智堅新竹

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