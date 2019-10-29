影／被指白胖 林右昌：韓市長只剩一張嘴

2019-10-29 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



被國民黨總統參選人韓國瑜說成「白白胖胖」，基隆市長林右昌今天上午回應說，韓市長選到現在只剩一張嘴，說這種話可能是為了要轉移他沒有治國能力的注意力，他覺得韓市長繳白巻，市政零分，因為高雄市沒有政績。

林右昌說，韓國瑜選舉選到昏頭了，說這種話可能是為了要轉移他沒有治國能力的注意力，在高雄市沒有政績，也沒有成果，當了3個月市長就當「落跑市長」去選總統。當一個總統參選人要厚道一點，如果只剩一張嘴的話，不是一個好的總統人選。

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林右昌表示，基隆市這幾年來的進步和發展，他相信有目共睹，我們是1天當3天用，用這樣在拚市政，和落跑市長差很多。另外，他說，他自己現在的身材是很標準的身材，最近他參加一些活動，市場的阿姨都跟他說「你不要再瘦下去了，這樣就好了」。

林右昌回擊韓國瑜，選到現在只剩一張嘴，參選人去講這些不是什麼厚道的事，他應該提的是怎麼樣治國，怎麼樣把治理國家、城市的能力拿出來，不過，他覺得韓市長「繳白巻，應該是零分，因為高雄市沒有政績」。