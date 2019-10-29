影／陸客破壞連儂牆 蘇貞昌：驅逐出境，剛好而已

2019-10-29 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



台中市廣三百貨旁的美村路地下道連儂牆，再度傳出遭來台自由行的旅客破壞，今早前往高雄市前鎮漁港視察的行政院長蘇貞昌對此不假辭色地表示，台灣是一個法治的社會，「如果你破壞台灣的自由民主，驅逐出境，剛好而已」。

行政院長蘇貞昌今早南下高雄視察，被媒體問到又有連儂牆被陸客破懷情事，他說，陸客來台我們很歡迎，來台灣，就是可比較台灣與中國怎樣的不同，同時欣賞的台灣的自由民主開放。

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以前國民黨威權統治時期是戒嚴管台灣人，但台灣人就是麼勇敢，一代又一代終於撐開民主的大門，以致能夠自由開放。中國現在還沒有，但他希望陸客來台灣可以多欣賞，多體驗一下台灣的自由民主，也許回去大陸後可以促成改變。

但他也奉勸陸客，來自由行不要破壞台灣的自由，從沒有民主的地方來，希望不要破壞台灣的民主，如果你破壞台灣的自由民主，台灣也一個法治的社會，所以驅逐出境，剛好而已。

另就國民黨總統參選人韓國瑜指稱綠營的首長都白白胖胖的，蘇回擊，選舉無論如何，最好不要做人身攻擊，尤其對女生用身材來評論人家，實在很不當，希望這方面要多節制些。

而就前新北市長朱立倫批評行政院最近有太多選舉語言，似變成選舉總幹事！蘇則四兩撥千金，指他今來高雄，是要幫忙高雄給前鎮漁港多一些可以進步的建設，照顧漁民。他說行政院每天從北到南，從南到北，台灣尾到台灣頭，就希望台灣好，就是做建設，希望大家一體 團結照顧台灣，守護台灣。